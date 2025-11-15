ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.

وأشارت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى إلى أن الأجواء خلال ساعات الليل تتسم بالبرودة، رغم وجود تحسن نسبي واستقرار في الأحوال الجوية.

وأكدت أن البلاد لا تزال تعيش أجواء التقلبات المعتادة لفصل الخريف.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري استقرارا ملحوظا في الطقس، على أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الخريفية المناسبة خلال الليل المتأخر والصباح الباكر، منوهة باستمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية، إضافة إلى تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.