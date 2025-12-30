قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
كلمتين بس | تامر عبد المنعم يكشف معلومة مثيرة تخص عادل إمام
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مساء اليوم
سوريا .. اعتقال 21 شخصا على صلة بنظام الأسد في اللاذقية
عقب ثلاثية المقاولون العرب .. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر
أول رد من منصة كيريو على أزمة “أعطال امتحان البرمجة” لأولى ثانوي

ياسمين بدوي

أصدرت منصة كيريو بيان عاجل بشأن أعطال امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي التي واجهها بعض طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الثلاثاء .

حيث قالت منصة كيريو في بيانها : نطمئن أبنائنا طلاب الصف الأول الثانوي الأعزاء بشأن امتحان البرمجة TOFAS ، ونود أن نؤكد لكم أننا رصدنا كافة المشكلات التقنية التي واجهتكم خلال أداء الامتحان ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها فوراً

وأضافت منصة كيريو : في هذا الإطار تم تنفيذ ما يلي :

  • مد فترة أداء الامتحان حتى الساعة 7 مساءا لإتاحة الفرصة للجميع دون ضغط
  • رفع القدرة الاستيعابية للموقع لضمان دخول آمن وسلي دون أعطال
  • إعادة تفعيل حسابات الطلاب الذين سجلوا سابقا ولم يتمكنوا من البدء أو إنهاء الامتحان

أزمة تعطل منصة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي

وكان قد شهد جروب حوار مجتمعي تربوي، استغاثات عديدة من أولياء الأمور بشأن تعطل منصة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي، مع طلاب الصف الأول الثانوي في بعض المحافظات اليوم.

وقالت ولاء حسين : امتحان البرمجة لأولى ثانوي في محافظة القاهرة “مش بيفتح مع معظم الطلبة” ، وبعض الطلبة فتح لهم الامتحان لكن باللغة اليابانية ، وطلبة تانيه بيديهم  “Erorr ” ، والمدرسين بيقولوا ده “عطل عام” .. وأضافت : “ايه ذنب الطلبة؟”.

وقالت سماح حافظ: الولاد في الفصول مش عارفين يعملوا ايه ومتوترين ، فيه اللي بيدخل بياناته مش بتتسجل وفيه اللي دخل ومش بياخد درجة وفيه اللي المنصة بتخرجه اصلا من الامتحان … ياريت حد يوصل صوتنا للمديرية وسيادة الوزير ولادنا منهارين في المدارس.

كما قالت رانيا مصطفى: المنصة مفتحتش ، وفي ولاد المنصة فتحت معاهم وقفلت على طول وسجلت أنهم دخلوا ومحلوش حاجة. 

وقالت مروة فايز: واحنا فتح من غير اجابات اصلا ارقام بس ومفيش اجابه يختاروا ومعظم الاسئله بالياباني.

وقال محمد أشرف خليل : من الساعة تسعة لحد دلوقتي الامتحان ما فتحش .. لابد من حل المشكلات التقنية قبل ما يفكروا يمتحنوا الطلبة.

رد وزارة التربية والتعليم 

من جانبه .. أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن منصة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي تعمل الآن بشكل جيد وبدون أي أعطال مع طلاب الصف الأول الثانوي في المحافظات المحدد لها الامتحان اليوم .

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد رداً على شكاوى البعض من عدم ظهور درجات بعد انتهاء الامتحان : الدرجات لن تظهر للطالب على المنصة وبالتالي هذا الوضع طبيعي وليس معناه وجود أي ضرر على الطالب

وقال المصدر : أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي الذين أتموا امتحان  البرمجة والذكاء الاصطناعي حتى الساعة الواحدة ظهرا ١٣٩ الف طالب من إجمالي ٢٢٦ ألف و٤٥٩ طالب في ٨ محافظات هي (القاهرة -  كفر الشيخ - دمياط - الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الاسكندرية).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تتابع بصورة لحظية، استكمال الطلاب أداء الاختبار عبر المنصة الإلكترونية على مدار اليوم، بما يضمن إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لأداء الاختبار دون معوقات.

وكانت قد أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركة "سبريكس" البايانية منصة "كيريو" كمنصة تعليمية رقمية متخصصة في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، تتيح محتوى تفاعليًا متدرجًا يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، ويعتمد على أساليب تعليمية حديثة تشجع على التعلم الذاتي والتدريب العملي، مع توفير أدوات للتقييم والمتابعة المستمرة. 


وقد بلغ عدد الطلاب المسجلين على المنصة نحو 830  ألف طالب، في مؤشر واضح على الإقبال الكبير والوعي المتزايد بأهمية تعلم مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي، فيما أتم نحو 400 ألف طالب المحتوى التعليمي والعدد في تزايد، بما يعكس الإقبال الكبير وفاعلية المنظومة الرقمية.


وتعتمد المنظومة على اختبارات معيارية من بينها اختبارات توفاس (TOFAS) لقياس نواتج التعلم والمهارات المكتسبة بدقة وشفافية، مع إتاحة الحصول على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما.

