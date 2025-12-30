قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
أخبار البلد

خبير يكشف أسباب تعطل منصة امتحان البرمجة لـ طلاب أولى ثانوي

ياسمين بدوي

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عن أسباب تعطل منصة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي مع بعض طلاب الصف الأول الثانوي اليوم، في الامتحانات الرسمية بالرغم من عدم حدوث هذا العطل في الامتحان التجريبي ، مؤكدا أن الأسباب تتمثل فيما يلي :

  • اختلاف ظروف المنصة في المرتين؛ إذ كان الامتحان التجريبي يُؤدى في المنزل ولمدة 24 ساعة، بينما يُؤدى الامتحان النهائي داخل المدارس فقط ولمدة 8 ساعات.
  •  تطبيق الامتحان التجريبي في مناخ يخلو من الخوف والقلق لدى الطلاب، باعتباره امتحانا تدريبيا فقط، وبالتالي فإن ظهور أي مشكلات في التطبيق لا يؤثر عليهم، في حين أن الدرجات في الامتحان الرسمي حاسمة في تحديد نجاح الطالب أو رسوبه، ومن ثم فإن ظهور أي مشكلات يتسبب في زيادة القلق والتوتر لدى الطلاب وأولياء الأمور.
  • تكدس الطلاب عند الدخول إلى الامتحان في التوقيت نفسه، مما قد يؤدي إلى مشكلات تقنية وسقوط الشبكات، وذلك رغم أن الاختبار يُطبق على طلاب ثماني محافظات فقط، وليس على مستوى الجمهورية كلها (القاهرة، كفر الشيخ، دمياط، الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية)، ويبلغ عدد الطلاب فيها نحو 230 ألف طالب فقط من إجمالي يزيد على 750 ألف طالب، ويحمل ذلك دلالتين: إحداهما إيجابية، وهي وعي الوزارة بإمكانية حدوث مثل هذه المشكلات، لذلك تم تطبيق الاختبار على ثلاث مراحل، والأخرى سلبية، وهي ضعف البنية التكنولوجية.
  • ضغوط الوقت (٨ ساعات فقط داخل المدرسة) تؤدي إلى سقوط الشبكات وعدم كفاءة تشغيل المنصة.
  • أداء الطلاب للاختبار للمرة الأولى بشكل رسمي يزيد من احتمالات حدوث المشكلات.
  • وجود أخطاء في تحميل بنوك الأسئلة باللغة العربية أو الأجنبية، مما يفسر ظهور بعض الأسئلة باللغة اليابانية.
  • عدم برمجة الامتحان على الحفظ الآلي لإجابات الطلاب، بما يؤدي إلى اضطرار الطالب لإعادة الإجابة عن الأسئلة التي سبق أن أجاب عنها إذا خرج من الامتحان لأي سبب تقني قبل الانتهاء منه، مما يزيد من حدة القلق لدى الطلاب.
  • وجود مشكلات في البنية الرقمية داخل المدارس، والتي تختلف من مدرسة إلى أخرى من حيث الكفاءة، وهو ما يفسر تمكن عدد كبير من الطلاب من أداء الامتحان، وإخفاق آخرين.
  • غياب سيناريوهات بديلة يتم إبلاغ المديريات التعليمية والطلاب بها مسبقًا في حال حدوث مشكلات أثناء أداء الامتحان، بما يوفر الطمأنينة للجميع، والاعتماد على رد الفعل بدلا من استباق المشكلات.
منصة امتحان البرمجة امتحان البرمجة الصف الأول الثانوي طلاب

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

رونالدو و نيمار

وسامة تتجاوز المستطيل الأخضر.. قائمة أوسم 5 نجوم كرة قدم في 2025

المريخ

أعلى من إيفرست مرتين.. أسرار جديدة من قمة عملاق المريخ| ما القصة؟

12 فيلم.. تعرف على قائمة أفلام رأس السنة 2026

13 عملا سينمائيا.. تعرف على قائمة أفلام رأس السنة 2026

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

