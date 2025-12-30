خبير يكشف أسباب تعطل منصة امتحان البرمجة لـ طلاب أولى ثانوي

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عن أسباب تعطل منصة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي مع بعض طلاب الصف الأول الثانوي اليوم، في الامتحانات الرسمية بالرغم من عدم حدوث هذا العطل في الامتحان التجريبي ، مؤكدا أن الأسباب تتمثل فيما يلي :

اختلاف ظروف المنصة في المرتين؛ إذ كان الامتحان التجريبي يُؤدى في المنزل ولمدة 24 ساعة، بينما يُؤدى الامتحان النهائي داخل المدارس فقط ولمدة 8 ساعات.

تطبيق الامتحان التجريبي في مناخ يخلو من الخوف والقلق لدى الطلاب، باعتباره امتحانا تدريبيا فقط، وبالتالي فإن ظهور أي مشكلات في التطبيق لا يؤثر عليهم، في حين أن الدرجات في الامتحان الرسمي حاسمة في تحديد نجاح الطالب أو رسوبه، ومن ثم فإن ظهور أي مشكلات يتسبب في زيادة القلق والتوتر لدى الطلاب وأولياء الأمور.

تكدس الطلاب عند الدخول إلى الامتحان في التوقيت نفسه، مما قد يؤدي إلى مشكلات تقنية وسقوط الشبكات، وذلك رغم أن الاختبار يُطبق على طلاب ثماني محافظات فقط، وليس على مستوى الجمهورية كلها (القاهرة، كفر الشيخ، دمياط، الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية)، ويبلغ عدد الطلاب فيها نحو 230 ألف طالب فقط من إجمالي يزيد على 750 ألف طالب، ويحمل ذلك دلالتين: إحداهما إيجابية، وهي وعي الوزارة بإمكانية حدوث مثل هذه المشكلات، لذلك تم تطبيق الاختبار على ثلاث مراحل، والأخرى سلبية، وهي ضعف البنية التكنولوجية.