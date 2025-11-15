فرص سقوط الأمطار مستمرة .. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس اليوم

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد شهدت خلال اليومين الماضيين حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، صاحَبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات شمال البلاد.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار ما زالت مستمرة اليوم على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وتكون الأمطار بين خفيفة ومتوسطة، نتيجة تأثر مصر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت أن درجات الحرارة ما زالت منخفضة نسبيا، خاصة في فترات الليل، حيث تُسجل العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 16 درجة، وتنخفض إلى 14 درجة في المدن الجديدة.