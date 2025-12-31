خالد الصاوي: أتمنى أتكفّن بعلم مصر.. وهذا ما تعلمته من الكلاب.. وكنت مُلحدًا وعدت لمرحلة الإيمان بقوة|فيديو

أدلى الفنان خالد الصاوي بعدد من التصريحات الهامة، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، ونستطلعها لكم من خلال هذا التقرير التالي.

لا يخشى الموت.. خالد الصاوي: أتمنى أتكفّن بعلم مصر.. ولم أحسم قرار التبرّع بأعضائي|فيديو

أكد الفنان خالد الصاوي أنه لا يخشى الموت بقدر ما يخشى فقدان القدرة على الحركة أو الاعتماد على الآخرين، مشيرًا إلى أنه تمنى أن يتم تكفينه بعلم مصر بعد وفاته.

وقال خالد الصاوي، خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، إنه يخاف من كِبر السن والعجز، مؤكدًا أنه لا يخشى أي شيء سوى ذلك، لأنه سيشعر بأنه سيكون عبئًا على كل من حوله.

وتابع الفنان خالد الصاوي أنه لم يحسم بعد قضية التبرع بأعضائه بعد الوفاة، مؤكدًا أنه سيفكر جديًا في ذلك.

وأشار خالد الصاوي إلى أن الفن الحقيقي يجب أن يكون انعكاسًا للواقع بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات، مؤكدًا أنه تلقى انتقادات كبيرة بعد دوره في فيلم “عمارة يعقوبيان”، لكن الجمهور المصري فصل بين الدور الذي قدمه والواقع.



خالد الصاوي: تعلّمت من «الكلاب» الرحمة.. وكنت ملحدًا وعدت لمرحلة الإيمان بقوة |فيديو



أكد الفنان خالد الصاوي أن الكلاب علمتْه معنى الرحمة، مشيرًا إلى أنه كان في الماضي يتعامل بقسوة مع الحيوانات، لكنه عندما وجد الرحمة فيها أصبح من أكبر المدافعين عن حقوق الحيوانات.

وقال خالد الصاوي، خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، إنه مرَّ بفترة صعبة في شبابه تمثلت في الإلحاد، لكنه سرعان ما عاد إلى مرحلة الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى.

وتابع الفنان خالد الصاوي أن تأخُّره في الزواج كان قرارًا ندم عليه، خاصةً أنه كان سببًا في تأخر أن يكون أبًا في سنٍّ مبكرة، لذلك عمل على “الأبوة الروحية” لعدد من الشباب.

خالد الصاوي: أعتبر نفسي شخصية صعبة الطباع.. وراضٍ عن عام 2025

أكد الفنان خالد الصاوي، أنه أعتبر نفسي شخصية صعبة الطباع، مشيرا إلى أنه أعتبر تلك الصعوبة في شخصيتي أمر إيجابي، خاصة أنه أقوم بدراسة الناس بشكل جيد لأنه لدي إدراك وعمق للأمور.

وقال خالد الصاوي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن عام 2025 كان فارق في حياتي، مؤكدا أنه راضي عن نفسي خلال هذا العام، على الرغم مما واجهته من مشاكل على مستوى الصحة والعلاقات.

وتابع خالد الصاوي :" يجب أن تحصل الثقافة المصرية على مكانتها المعهودة والمركز الدولي سوف يعمل على انتقاء المواهب لإنتاج كوادر جديدة قادرة على حمل راية الثقافة المصرية ".



خالد الصاوي: لا يمكنني الحكم على فيلم الست.. ولكن ثقتي كبيرة في طاقم العمل



أكد الفنان خالد الصاوي، أن الفنانة صابرين نجحت في تقديم شخصية “أم كلثوم”، بشكل مميز، مشيرا إلى أنه كان لديها قدرة على تجسيد شموخ وهيبة شخصية كوكب الشرق.

وقال الصاوي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه لا يمكنني الحكم على فيلم “الست” للفنانة منى زكي، مؤكدا أنه لا يمكنه الحكم على العمل بناء على تعليقات السوشيال ميديا، ولكن لدي ثقة كبيرة في طاقم العمل بقيادة المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتابع الفنان خالد الصاوي، أن عدم احترام ما تم كتابته على جدران المعابد وإتاحته للأجيال الجديدة يجعلنا بلا هوية، مؤكدا أن الاعتزاز بالهوية يجب أن يكون على إتصال بأسماء أجدادنا وتاريخنا الطويل دون انقطاع.

خالد الصاوي: عملت في مجال المحاماة قبل دخولي عالم الفن



أكد الفنان خالد الصاوي، قبل دخولي عالم الفن، كنت أعمل في مجال المحاماة، ولكنه تركته بعد أول مرافعة له في قضية جنح، لشعوري بعبء ثقيل تجاه مصائر الناس.

وقال الصاوي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، تعلمت من والدي الكثير، مؤكدا أن أهم ما تعلمته هو الصدق وعدم الكذب إطلاقا، حتى في أصعب المواقف، ولكن والدتي كان لديها مخاوف عليا من المخاطر السياسية التي يمكن أن أتعرض لها.