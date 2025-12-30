قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعادل مثير يحسم مواجهة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي
احتجاجات واسعة في الصومال تنديدا باعتراف إسرائيل بصومالي لاند
السبب والبديل المروري | تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة خلال أيام
حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
عالمة أزهرية: مشاهدة العرافين والدجالين للتسلية حرام شرعًا
واشنطن تعلن دراسة شاملة لمحاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.. علي جمعة يحدد علامات رضا الله
إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد بدمياط
الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025
أمم افريقيا | الكونغو يقسو على بوتسوانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16
آخر تحديث .. أعلى سعر لصرف الدولار ختام اليوم الثلاثاء
نقل مدينة سويدية كاملة في القطب الشمالي .. ما السبب؟
توك شو

خالد الصاوي: لا يمكنني الحكم على فيلم الست .. ولكن ثقتي كبيرة في طاقم العمل

الفنان خالد الصاوي
الفنان خالد الصاوي
محمود محسن

أكد  الفنان خالد الصاوي، أن الفنانة صابرين نجحت في تقديم شخصية “أم كلثوم”، بشكل مميز، مشيرا إلى أنه كان لديها قدرة على تجسيد شموخ وهيبة شخصية كوكب الشرق.

وقال الصاوي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه لا يمكنني الحكم على فيلم “الست” للفنانة منى زكي، مؤكدا أنه لا يمكنه الحكم على العمل بناء على تعليقات السوشيال ميديا، ولكن لدي ثقة كبيرة في طاقم العمل بقيادة المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتابع الفنان خالد الصاوي، أن عدم احترام ما تم كتابته على جدران المعابد وإتاحته للأجيال الجديدة يجعلنا بلا هوية، مؤكدا أن الاعتزاز بالهوية يجب أن يكون على إتصال بأسماء أجدادنا وتاريخنا الطويل دون انقطاع.

خالد الصاوي الفنان خالد الصاوي صابرين “أم كلثوم أجداد

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

