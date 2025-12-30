خالد الصاوي: لا يمكنني الحكم على فيلم الست .. ولكن ثقتي كبيرة في طاقم العمل

أكد الفنان خالد الصاوي، أن الفنانة صابرين نجحت في تقديم شخصية “أم كلثوم”، بشكل مميز، مشيرا إلى أنه كان لديها قدرة على تجسيد شموخ وهيبة شخصية كوكب الشرق.

وقال الصاوي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه لا يمكنني الحكم على فيلم “الست” للفنانة منى زكي، مؤكدا أنه لا يمكنه الحكم على العمل بناء على تعليقات السوشيال ميديا، ولكن لدي ثقة كبيرة في طاقم العمل بقيادة المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتابع الفنان خالد الصاوي، أن عدم احترام ما تم كتابته على جدران المعابد وإتاحته للأجيال الجديدة يجعلنا بلا هوية، مؤكدا أن الاعتزاز بالهوية يجب أن يكون على إتصال بأسماء أجدادنا وتاريخنا الطويل دون انقطاع.