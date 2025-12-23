علق الفنان خالد الصاوي، على لقاؤه بوزير الثقافة لبحث سبل التعاون ودعم الحركة المسرحية، وذلك من خلال مناقشة إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.



وقال خالد الصاوي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نحن في حاجة إلى المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح ومصر لها تاريخ عظيم في المسرح ".

وتابع خالد الصاوي :" يجب أن تحصل الثقافة المصرية على مكانتها المعهودة والمركز الدولي سوف يعمل على انتقاء المواهب لإنتاج كوادر جديدة قادرة على حمل راية الثقافة المصرية ".



وأكمل خالد الصاوي :" عندي تجربة كبيرة في المسرح بداية من مسرح الجامعة ثم المسرح الحر ودخلت ورش مسرح كثيرة على مدار سنوات طويلة ".

وتابع خالد الصاوي :" المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح يسهم في إنتاج كوادر فنية للحفاظ على الريادة الفنية".