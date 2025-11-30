قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انطلاقها عالميًا.. مواصفات جيتور G700 الرياضية
إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج كاملة بعد إلغاء الانتخابات بدائرة البلينا
«الإدارية العليا»: إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في دوائر أرقام 4، 5، 6، 9 في البحيرة
«الإدارية العليا» تُبطل 29 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025
«الإدارية العليا» تُبطل انتخابات مجلس النواب 2025 بدوائر 1 و3 و4 و5 بمحافظة المنيا
أشرف صبحي: إجراءات قانونية ضد أي مراهنات في الرياضة.. وساعدنا رمضان صبحي سابقًا
الزمالك يشكو الحكم الرواندي صمويل أوبكوندا للكاف ويُطالب بتقنية «الفار»|تفاصيل
سيارة نجم Fast & Furious للبيع بسعر خيالي.. تفاصيل
سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو
تحدٍ كبير.. جهاد حسام الدين تكشف كواليس تحضيرها لشخصية «شروق» في «كارثة طبيعية»|فيديو
المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من «عمارة يعقوبيان» لـ«رمضان 2026».. خالد الصاوي يستعد لـ «الراعي» ويكشف صراعه مع الأصدقاء

خالد الصاوي
خالد الصاوي
تقى الجيزاوي

تحدّث الفنان خالد الصاوي عن دوره في فيلم “عمارة يعقوبيان” وتجسيده لشخصية رجل مثلي ضمن أحداث الفيلم.

وقال خالد الصاوي خلال حلقته ببرنامج “أسرار النجوم”، تقديم الإعلامية إنجي علي: “في فترة معينة كنت محصورًا في نوعية محددة من الأدوار، ثم عرض علي المؤلف علاء الأسواني فيلم عمارة يعقوبيان، وقال لي: ‘أنا اخترتك لأن دمك خفيف’. ولما قرأت دوري في الفيلم، قلت لعلاء: فيه حاجات مش هقدر أعملها لأنني في النهاية مصري ولي حدود. ولما قبلت تقديم الشخصية، هناك بعض الأصدقاء والمقربين مني عرفوا وقاطعوني بعدها”.

تجربته الصحية وتقربه من الله

وكشف الفنان خالد الصاوي عن تجربته الصحية الأخيرة في تصريحات تلفزيونية، مؤكدًا أن سلسلة من العمليات التي خضع لها، آخرها عملية المرارة، كانت سببًا في تقربه من الله ومراجعته لنفسه.

وقال الصاوي: “عملت عمليات كثيرة وآخرها عملية المرارة، ومن بعدها قربت لربنا جدًا، وأخد بالي من تصرفاتي، ومغلطش، وأبقى إنسان نقي أكثر، ودي حاجة اتعلمتها عن تجربة”. وأضاف: “فيه لحظة خوف كنت هتدمر فيها ولجأت لربنا وأنقذني، ودا الخوف الوحيد اللي شوفته في حياتي. أما المرحلة اللي فيها دلوقتي أعتبرها مرحلة انتصار، لأني عرفت أنتصر على عيوبي وثغراتي”.

مسلسل “الراعي”

وفي جانب آخر، أعلن خالد الصاوي عن انطلاق تصوير مسلسله الجديد “الراعي”، الذي يخوض به سباق مسلسلات رمضان 2026، والمقرر أن يبدأ تصويره مطلع ديسمبر المقبل.

خالد الصاوي برنامج “أسرار النجوم” إنجى علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الطفلة جنى

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي يعلن مفاجأة كبرى تنتظر المعلمين مطلع العام القادم

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

ترشيحاتنا

شاومي YU7

شاومي YU7 بقدرات قوية تنافس تسلا.. وشعار من الذهب عيار 24

أخبار السيارات

أخبار السيارات| الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة.. وشاومي YU7 تتفوق على تسلا

سيارات أڤاتار الكهربائية

مواصفات وأسعار سيارات أڤاتار الكهربائية في مصر

بالصور

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

تامر عاشور
تامر عاشور
تامر عاشور

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

فيديو

سعد البارون

سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو

منى زكي

يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%

عريس بزي الملك توت عنخ آمون

دخل قاعة الفرح بزي توت عنخ آمون .. ظهور أسطوري لعريس من كوم أمبو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد