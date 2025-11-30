من «عمارة يعقوبيان» لـ«رمضان 2026».. خالد الصاوي يستعد لـ «الراعي» ويكشف صراعه مع الأصدقاء

تحدّث الفنان خالد الصاوي عن دوره في فيلم “عمارة يعقوبيان” وتجسيده لشخصية رجل مثلي ضمن أحداث الفيلم.

وقال خالد الصاوي خلال حلقته ببرنامج “أسرار النجوم”، تقديم الإعلامية إنجي علي: “في فترة معينة كنت محصورًا في نوعية محددة من الأدوار، ثم عرض علي المؤلف علاء الأسواني فيلم عمارة يعقوبيان، وقال لي: ‘أنا اخترتك لأن دمك خفيف’. ولما قرأت دوري في الفيلم، قلت لعلاء: فيه حاجات مش هقدر أعملها لأنني في النهاية مصري ولي حدود. ولما قبلت تقديم الشخصية، هناك بعض الأصدقاء والمقربين مني عرفوا وقاطعوني بعدها”.

تجربته الصحية وتقربه من الله

وكشف الفنان خالد الصاوي عن تجربته الصحية الأخيرة في تصريحات تلفزيونية، مؤكدًا أن سلسلة من العمليات التي خضع لها، آخرها عملية المرارة، كانت سببًا في تقربه من الله ومراجعته لنفسه.

وقال الصاوي: “عملت عمليات كثيرة وآخرها عملية المرارة، ومن بعدها قربت لربنا جدًا، وأخد بالي من تصرفاتي، ومغلطش، وأبقى إنسان نقي أكثر، ودي حاجة اتعلمتها عن تجربة”. وأضاف: “فيه لحظة خوف كنت هتدمر فيها ولجأت لربنا وأنقذني، ودا الخوف الوحيد اللي شوفته في حياتي. أما المرحلة اللي فيها دلوقتي أعتبرها مرحلة انتصار، لأني عرفت أنتصر على عيوبي وثغراتي”.

مسلسل “الراعي”

وفي جانب آخر، أعلن خالد الصاوي عن انطلاق تصوير مسلسله الجديد “الراعي”، الذي يخوض به سباق مسلسلات رمضان 2026، والمقرر أن يبدأ تصويره مطلع ديسمبر المقبل.