خالد الصاوي ينعى شقيقة عادل إمام:ن سألكم الدعاء والفاتحة

نعى الفنان خالد الصاوي ، شقيقة الزعيم عادل إمام إيمان إمام، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد.



وكتب خالد الصاوي عبر فيسبوك:"إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. نسألكم الدعاء والفاتحة."

وقررت أسرة الزعيم عادل إمام، تشييع جنازة شقيقته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، اليوم الإثنين، عقب صلاة الظهر، على أن تتلقى الأسرة العزاء يوم الأربعاء المقبل.

وفي سياق متصل، نعى الفنان تامر عبد المنعم الراحلة عبر حسابه على فيس بوك،: «خالص عزائي للنجم الكبير عادل إمام، والمنتج عصام إمام، وآل إمام، والفنان عمر متولي، والصديقين عصام وعادل مصطفى متولي في وفاة السيدة إيمان إمام، أرملة الفنان مصطفى متولي».