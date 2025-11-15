شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

رصد برنامج “صباح البلد” بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكدة أن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا مستقرًا نسبيًا، مع شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، خصوصًا في السواحل الشمالية الشرقية، بينما تكون الرياح نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة:

القاهرة: 25° للعظمى، 17° للصغرى.

الإسكندرية: 25° للعظمى، 17° للصغرى.

الأقصر وأسوان: 27° للعظمى، 16-17° للصغرى.

البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار، والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر.