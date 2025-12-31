قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مدينة سوزانفيل بولاية كاليفورنيا
غارات للاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
غير مقبول.. محامي عمرو أديب ينسحب رسميًا من الدفاع عنه بعد 14 عامًا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025
1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير
كوت ديفوار يُواجه الجابون لحسم التأهل وصدارة المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية
المصريون بالخارج يواصلون التصويت بإعادة الدوارئر الملغاة من انتخابات النواب
إصابة أكثر من 100 شخص في تصادم قطارين بالهند
سيراميكا كليوباترا يستضيف فاركو المُتصدّر في كأس عاصمة مصر
آخر يوم .. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
وزير العمل يعلن عن صرف منحة «عيد الميلاد» للعمالة غير المنتظمة .. تفاصيل
رياضة

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم الأربعاء .. والقنوات الناقلة

إسراء أشرف

يعيش عشاق الكرة الإفريقية، اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، على وقع مواجهات قوية ومصيرية ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، في ختام مباريات دور المجموعات، حيث تتجه الأنظار إلى أكثر من لقاء مرتقب على الصعيد القاري.

ويخوض المنتخب الجزائري مواجهة مهمة أمام غينيا الاستوائية، سعيًا لتأكيد صدارته للمجموعة، فيما يصطدم المنتخب السوداني بنظيره بوركينا فاسو في لقاء لا يقل قوة وإثارة.

كما تبرز قمة منتظرة تجمع بين منتخبي كوت ديفوار والجابون، إلى جانب مواجهة موزمبيق والكاميرون.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة:

غينيا الاستوائية × الجزائر – 6:00 مساءً – beIN Sports HD MAX 1

السودان × بوركينا فاسو – 6:00 مساءً – beIN Sports HD MAX 2

الجابون × كوت ديفوار – 9:00 مساءً – beIN Sports HD MAX 1

موزمبيق × الكاميرون – 9:00 مساءً – beIN Sports HD MAX 2.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم جدول كأس أمم أفريقيا مباريات كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا الجزائر السودان الكاميرون بوركينا فاسو كوت ديفوار الجابون

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

