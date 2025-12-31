يعيش عشاق الكرة الإفريقية، اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، على وقع مواجهات قوية ومصيرية ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، في ختام مباريات دور المجموعات، حيث تتجه الأنظار إلى أكثر من لقاء مرتقب على الصعيد القاري.

ويخوض المنتخب الجزائري مواجهة مهمة أمام غينيا الاستوائية، سعيًا لتأكيد صدارته للمجموعة، فيما يصطدم المنتخب السوداني بنظيره بوركينا فاسو في لقاء لا يقل قوة وإثارة.

كما تبرز قمة منتظرة تجمع بين منتخبي كوت ديفوار والجابون، إلى جانب مواجهة موزمبيق والكاميرون.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة:

غينيا الاستوائية × الجزائر – 6:00 مساءً – beIN Sports HD MAX 1

السودان × بوركينا فاسو – 6:00 مساءً – beIN Sports HD MAX 2

الجابون × كوت ديفوار – 9:00 مساءً – beIN Sports HD MAX 1

موزمبيق × الكاميرون – 9:00 مساءً – beIN Sports HD MAX 2.