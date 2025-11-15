طقس السبت اليوم.. شبورة مائية وأمطار متوسطة الشدة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات، موضحة درجات الحرارة والظواهر الجوية التي ستشهدها البلاد.

وأوضحت أن اليوم سيسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وليلًا مائل للبرودة.

وأشارت إلى احتمالية انتشار شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ولفتت، إلى أن هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 17.

العاصمة الإدارية 26 15.

6 أكتوبر 26 15.

بنها 25 16.

دمنهور 25 16.

وادى النطرون 24 15.

كفر الشيخ 24 15.

المنصورة 25 16

الزقازيق 25 16.

شبين الكوم 24 15.

طنطا 24 15.

دمياط 25 19.

بورسعيد 25 20.

الإسماعيلية 26 16.

السويس 25 16.

العريش 25 16.

رفح 24 15.

رأس سدر 27 17.

نخل 23 12.

كاترين 16 09.

الطور 24 17.

طابا 23 14.

شرم الشيخ 27 19.

الإسكندرية 25 17.

العلمين 24 16.

مطروح 24 16.

السلوم 23 14.

سيوة 24 12.

رأس غارب 25 17.

الغردقة 26 18.

سفاجا 26 19.

مرسى علم 27 19.

شلاتين 28 20.

حلايب 26 21.

أبو رماد 27 20.

رأس حدربة 26 21.

الفيوم 25 14.

بني سويف 25 14.

المنيا 25 13.

أسيوط 25 13.

سوهاج 26 15.

قنا 27 15.

الأقصر 27 16.

أسوان 27 17.

الوادي الجديد 26 15.

أبو سمبل 26 17.