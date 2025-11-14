بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب

أعلنت الصفحة الرسمية لمدرسة أحمد زويل بسوهاج، عن تعديل مجموع الطالبة حبيبة أحمد رشدي، إحدى طالبات الثانوية العامة دفعة 2025؛ بعد حصولها على «11 درجة زيادة» بحكم قضائي؛ لتصبح الأولى على المدرسة، وتلتحق بكلية طب سوهاج، وذلك الرغم من مرور 4 شهور من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025.



منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب

وكتبت الصفحة الرسمية لمدرسة أحمد زويل: “نتقدم بالتبركات لابنتنا حبيبة أحمد رشدي في الصف الثالث الثانوي؛ لارتفاع درجتها إلى 94.6٪ بعد إضافة 11 درجة لمجموعها؛ بعد رفع القضية، وتمكنها من الالتحاق بكلية طب سوهاج، وحصولها على المركز الأول بالمدرسة”.

وفي الإطار نفسه، أعلن عصام مهنا المحامي بالنقض، عن فوزه بحكم قضائي لصالح الطالب مدحت محمد أحمد فتحي، ينص على منح الطالب درجتين ونصف زيادة في نتيجة الثانوية العامة الخاصة به؛ ليتغير بذلك مساره من كلية علاج طبيعي إلى كلية الطب البشري، وأيضا بعد 4 شهور من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025.



نتيجة الثانوية العامة 2025

جدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، في 22 يوليو 2025، بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة، حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة، حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

كما تقدم لامتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 174171 طالبًا وطالبة، حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 117407 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.

وبالنسبة للنظام القديم، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة، حضر منهم 44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%.

وقد بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالبة وطالبة، وحضر منهم 29008 طلاب وطالبات، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 73.1%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 5059 طالب وطالبة، حضر منهم 4678 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.4%.

أما بالنسبة لشعبي أدبي، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالبا وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 7750 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.4%.