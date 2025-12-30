قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى
الرئيس الصومالي: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلينا والسيطرة على ممرات مائية إستراتيجية
أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026
عودة ليلى غفران للغناء
الفكة تثير أزمة في شباك المترو | وأحمد موسى : نزوّد التذكرة لـ10 جنيه
حفرة تحت الخزنة | اقتحام بنك في ألمانيا وسرقة 30 مليون يورو
ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟
كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

أحمد عاطف آدم
أحمد عاطف آدم

​​مع اقتراب كل عام من نهايته، يبرز "كشف حساب" تسطره دفاتر الهيئات والدوائر العلمية وغيرها من المؤسسات الرصدية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي؛ لدق ناقوس الخطر وجذب الانتباه. ومن خلال متابعاتي الشخصية، استوقفني اهتمامُ أكثر من منظمة طبية متخصصة بالتحذير الذي أعتبره الأهم على الإطلاق؛ كونه يرتبط بصحة أطفال العالم الذين باتوا عرضة لعادات وممارسات مدمرة؛ منها التغذية المشبعة بالدهون، واستنزاف ساعات النوم في السهر أمام شاشات الهواتف والأجهزة الإلكترونية، والعزوف عن ممارسة الرياضة.

​ومؤخراً، صدر تقرير الاتحاد الدولي للسكري (IDF) بعنوان "توقعات أطلس السكري 2025"، والذي كشف أن ما كان يُسمى سابقاً "سكري البالغين" أصبح يغزو فئة الأطفال والمراهقين بمعدلات غير مسبوقة. وتوقع الاتحاد ارتفاعاً في نسب الإصابة بمقدار 46% بحلول عام 2050، إذا لم يتم التدخل الفوري لتغيير الأنماط الغذائية والأنشطة البدنية للأطفال. وبالإضافة لما سبق، أطلقت منظمة الصحة العالمية (WHO) صرخة أخرى مدوية ضمن إحصائياتها الأخيرة، وتحديداً في الرابع عشر من نوفمبر الماضي الموافق لليوم العالمي للسكري؛ حيث أكدت المنظمة أن أكثر من 95% من حالات السكري المسجلة مؤخراً كانت من "النوع الثاني"، مع طفرة في التشخيص بين أطفال الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. واعتبرت المنظمة الأطعمة فائقة المعالجة والمشروبات السكرية الموجهة للأطفال بمثابة المحرك الأول لهذه الأزمة، بل وأوصت بضرورة الحد من تسويقها.

​وإذا أردنا التدقيق أكثر في الإحصائيات والنتائج سالفة الذكر -عزيزي القارئ- سنجد أن معظم إصابات الأطفال بالسكري على مدار عقود سابقة كانت من "النوع الأول" بالفعل، وهي حالة مناعية ذاتية يهاجم فيها الجهاز المناعي خلايا "بيتا" المنتجة للأنسولين في البنكرياس ويدمرها، لأسباب غالبيتها وراثية. ونتيجة لذلك، يعجز الجسم عن إنتاج الأنسولين؛ وهو الهرمون الأساسي الذي يسمح للجلوكوز بدخول الخلايا لإنتاج الطاقة، وبدونه يتراكم السكر في مجرى الدم. لكن الملاحظ في عام 2025 هو تزايد إصابة الأطفال بـ "النوع الثاني"؛ وهو اضطراب أيضي يتعلق بتعثر التمثيل الغذائي وتحويل الغذاء إلى طاقة، مما يؤدي لعدم إنتاج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو لا يستطيع استخدامه بفعالية، فتحدث "مقاومة الأنسولين". هذا النمط الذي كان حكراً على البالغين، صار اليوم يطارد أطفالنا في مقتبل العمر.

​وبتدقيق النظر في سوء التمثيل الغذائي على وجه التحديد، كطريق رئيسي يمهد للإصابة بالنوع الثاني من مرض "السكري" اللعين، الذي أصبح يطارد صحة أطفال العالم بأسره، حسب الإحصائيات الأخيرة لدوائر علمية رفيعة؛ سنكتشف أن مفتاح تغيير نمط التعود على الأطعمة المحلاة بالسكريات، والمشبعة بالدهون، واستنزاف ساعات طويلة في السهر أمام الشاشات، وضياع ساعات النهار في ممارسة الرياضة الإلكترونية وليست البدنية؛ هو التأثير والتقرب من الأبناء منذ نعومة أظفارهم، وتقديم القدوة الحسنة في عادات الغذاء السليمة، وحسن الإصغاء إليهم لضمان التأثير فيهم، واصطحابهم قدر الاستطاعة لمراكز الشباب لإدمان تلك العادة الصحية، وتشجيعهم على بلوغ التفوق الرياضي، وتحذيرهم المستمر من استبدال الساحات الخضراء الحقيقية بملاعب إلكترونية تدمر البصر وتعيق حركة الجهاز الهضمي في التمثيل الغذائي الذي يعتمد كثيراً في عمله على الحركة والمجهود وليس الثبات والسكون. كما أن عملية "الأيض" تحدث أثناء النوم بساعات الليل، فلا يجب استنزاف تلك الساعات الفارقة في السهر، كما يجب تنظيم ساعات النهار وتقسيمها حسب الأهداف اليومية المنشودة، مثل الذهاب للمدارس. وبالإضافة لما سبق، يجب الاعتماد على الوصول لأهدافنا عبر الأقدام بدلاً من ركوب وسائل نقل مثل "التكتوك" إلا للضرورة القصوى؛ لمساعدة أجسادنا على حرق السعرات الحرارية الزائدة بواسطة المشي، وهو جزء لا يتجزأ من عملية الهضم.

​في النهاية، رغم بساطة مثل هذه المعلومات التوعوية السابق ذكرها -عزيزي الأب عزيزتي الأم- إلا أن علم النفس الاجتماعي الحديث يراها ضرورية في توطيد وثقل العلاقة بين الأهل والأبناء؛ لأنها معلومات ترتبط بالصحة والحياة وتثبت للصغار بأنهم دائماً في بؤرة اهتمامنا، ما سيجعلهم حريصين على الاستماع للصوت الذي يدعم بقاءهم أصحاء في كل شيء.

التغذية المشبعة بالدهون الأجهزة الإلكترونية ممارسة الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

ترشيحاتنا

Galaxy S26

تسريب صور Galaxy S26 و S26 Ultra يكشف عن تغييرات ملحوظة في التصميم

فيفو

تفاصيل أحدث هاتف من فيفو العالمية

مقابض أبواب تسلا

بعد مشاكل تسلا.. الصين تحظر مقابض الأبواب الخفية

بالصور

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد