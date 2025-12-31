رمضان صبحي يطعن اليوم على حكم حبسه سنة في قضية تزوير محررات رسمية

أعلن دفاع اللاعب رمضان صبحي عزمه التقدم اليوم بطعن على الحكم الصادر بحبس موكله لمدة عام، على خلفية إدانته في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وكانت محكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وبأمانة سر عامر علي، قد قضت بمعاقبة رمضان صبحي بالحبس سنة مع الشغل، ومعاقبة المتهم الثاني، الذي ثبت أداؤه الامتحان بدلًا من اللاعب، بالعقوبة ذاتها، فيما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث، والحكم على المتهم الرابع الهارب بالسجن لمدة 10 سنوات.

وشهدت جلسة الحكم حضور عدد من لاعبي الكرة لمساندة رمضان صبحي، من بينهم شريف إكرامي، وعلي جبر، ومحمد رضا «بوبو»، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الأجهزة المختصة بمحيط المحكمة لتأمين سير الجلسة ومنع أي تجاوزات.