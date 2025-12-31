قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان
غارة جوية أوكرانية على ميناء وخط أنابيب غاز مدينة توابسي الروسية
دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة
أرقام مُرعبة.. تركيا تسجل 53 ألف زلزال في 2025 بمعدل هزة أرضية كل ساعة
عضو اتحاد الكرة: هاني أبو ريدة وراء ظهور أفضل نسخة من حسام حسن في أمم أفريقيا
طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية
إعلامي يكشف حقيقة خلافات إمام عاشور وحسام حسن داخل معسكر الفراعنة
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي حرام شرعا
تصعيد خطير .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية ويُهدّد بقصف مواقع إيرانية جديدة
نتنياهو: نسعى للتعايش مع الفلسطينيين في الضفة الغربية
التوترات في جنوب اليمن.. دعوة مصرية للتعامل بحكمة بعد التطورات بين السعودية والإمارات
كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
آية التيجي

أكد طبيب بريطاني وخبير في التغذية وتغيير السلوك أن ارتفاع الكوليسترول يُعد من أخطر المشكلات الصحية الصامتة، إذ يتطور على مدار سنوات دون أعراض واضحة، وقد يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية وحتى الخرف إذا تُرك دون علاج.

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟

وأوضح الطبيب، الذي ترك العمل في هيئة الصحة البريطانية (NHS) بعد جائحة كورونا واتجه للتدريب الصحي والوقاية، أن كثيرًا من كبار السن الذين كان يعالجهم في المستشفيات، عانوا من أمراض كان من الممكن تفاديها لو تم التدخل مبكرًا عبر نمط حياة صحي.

ويعد الكوليسترول مادة ضرورية للجسم لتكوين الهرمونات وفيتامين D وبناء الخلايا،والمشكلة تبدأ عند ارتفاع الكوليسترول الضار LDL، الذي يترسب في جدران الشرايين، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي المقابل، يعمل الكوليسترول الجيد HDL على نقل الكوليسترول الزائد إلى الكبد للتخلص منه.
انخفاض HDL أو ارتفاع LDL يزيد من خطر أمراض القلب.

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟

هل أدوية الستاتين كافية

نحو 8 ملايين شخص في بريطانيا يتناولون أدوية خفض الكوليسترول (الستاتين)،ورغم فعاليتها، إلا أن بعض المرضى يعانون من آثار جانبية مثل آلام العضلات واضطرابات الهضم.

وتشير الدراسات إلى أن نحو نصف المرضى فقط يحققون الخفض المطلوب في الكوليسترول بعد عامين من العلاج. لذلك، يوصي الأطباء بتغيير نمط الحياة إلى جانب الدواء، أو حتى قبله في بعض الحالات.

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟

تغييرات في نمط الحياة تخفض الكوليسترول بشكل فعّال

أولًا: العقلية الصحية:

الابتعاد عن فكرة الكمال أو الحميات القاسية.
تبني أسلوب مرن يسمح بالالتزام على المدى الطويل.
التركيز على التدرج بدلًا من الحرمان.

ثانيًا: تعديلات غذائية بسيطة:

الإكثار من الألياف القابلة للذوبان مثل الشوفان والعدس.
تناول الخضروات، الحبوب الكاملة، والبقوليات بانتظام.
تقليل الأطعمة فائقة المعالجة والدهون المشبعة.
استبدال بعض اللحوم الحمراء بالبروتين النباتي مثل الصويا.

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟

أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول

ـ الشوفان: يساعد على خفض LDL بنسبة تصل إلى 10%.

ـ البقوليات: العدس والفاصوليا.

ـ الأسماك الدهنية: مثل الماكريل والسلمون الغني بالأوميجا 3.

ـ المكسرات وزيت الزيتون باعتدال.

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟

التوتر وقلة النوم.. أعداء القلب الصامتون

ويزيد التوتر المزمن من الإقبال على الأطعمة غير الصحية، أما قلة النوم مرتبطة بانخفاض الكوليسترول الجيد HDL، وأظهرت دراسات، أن قلة النوم تزيد استهلاك السعرات الحرارية يوميًا، ويُنصح بروتين نوم منتظم وتقليل الكافيين والشاشات قبل النوم.

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟

النشاط البدني يحدث فارقًا

وتساعد التمارين على خفض LDL ورفع HDL، ولا يشترط مجهود عنيف؛ المشي السريع والأنشطة اليومية مفيدة ، فالهدف هو 150 دقيقة نشاط معتدل أسبوعيًا.

وتمارين القوة مهمة للحفاظ على العضلات وتحسين التمثيل الغذائي.

ارتفاع الكوليسترول خفض الكوليسترول طبيعيً الكوليسترول الضار LDL الكوليسترول الجيد HDL صحة القلب أطعمة تخفض الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

منصة “كيريو” اليابانية

أول رد من منصة كيريو على أزمة “أعطال امتحان البرمجة” لأولى ثانوي

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

منتخب مصر

موعد مباراة مصر المقبلة بكأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

مجله"الهلال" تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

مفاجأة العام الجديد.. الهلال تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة عن عمرو أديب: مش الشخص الصح للجواز مع احترامى لشخصيته وكده كتير

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تظهر بقع الشمس وكيف تحمي بشرتك؟.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية لمرضى الحساسية

بالصور

دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟

طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟

أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

وداعًا لألم كل شهر .. طرق طبيعية فعّالة لتخفيف آلام الطمث بدون مسكنات

طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية
طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية
طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد