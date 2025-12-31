قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي حرام شرعا
تصعيد خطير .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية ويُهدّد بقصف مواقع إيرانية جديدة
نتنياهو: نسعى للتعايش مع الفلسطينيين في الضفة الغربية
التوترات في جنوب اليمن.. دعوة مصرية للتعامل بحكمة بعد التطورات بين السعودية والإمارات
كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز
انقطاع الإنترنت في إسرائيل .. وشلل يضرب عدة قطاعات بدولة الاحتلال
أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر
يا ليتني كنت معهم | نجل أبو عبيدة يروي مأساة استشهاد والده وعائلته في قصف إسرائيلي .. القصة الكاملة
أنوشكا تتألق في ليلة غنائية استثنائية بدار الأوبرا لاستقبال 2026 | شاهد
مفاجأة في مصير مدرب منتخب تونس بعد أمم أفريقيا 2025 .. فيديو
انقلاب 30 عربة قطار في «كنتاكي» الأمريكية تحمل مادة كيميائية خطيرة.. وحظر خروج السكان
لا للسوشيال ميديا الفارغة.. «مصر القومي» يشيد بقرار «المتحدة»: الصحافة تركّز على القيمة وليس الشهرة
بالصور

وداعًا لألم كل شهر .. طرق طبيعية فعّالة لتخفيف آلام الطمث بدون مسكنات

آية التيجي

تعاني ملايين النساء حول العالم آلام الدورة الشهرية التي تتراوح بين تقلصات خفيفة وأوجاع شديدة قد تعيق ممارسة الأنشطة اليومية. 

ومع التحذيرات المتزايدة من الإفراط في استخدام المسكنات، يلجأ عدد متزايد من السيدات إلى الطرق الطبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية، والتي أثبتت فعاليتها وفقًا لما نشر في موقع Healthline ، ومن أبرزها :

ـ الكمادات الدافئة على أسفل البطن:
تساعد الحرارة على إرخاء عضلات الرحم وتحسين تدفق الدم، مما يخفف من التقلصات ويقلل الإحساس بالألم، وتُعد من أكثر الطرق الطبيعية شيوعًا وفعالية.

ـ شاي الزنجبيل كمضاد طبيعي للالتهاب:
يحتوي الزنجبيل على مركبات تقلل الالتهاب وتحد من إفراز البروستاجلاندين، وهي المسؤولة عن تقلصات الرحم، ما يجعله خيارًا طبيعيًا فعالًا لتخفيف آلام الطمث.

ـ الأعشاب المهدئة مثل البابونج والنعناع:
تساهم هذه الأعشاب في تهدئة الأعصاب واسترخاء العضلات، كما تساعد على تقليل التوتر المصاحب لفترة الحيض وتحسين جودة النوم.

ـ ممارسة التمارين الخفيفة واليوغا:
تحفز التمارين الخفيفة إفراز هرمون الإندورفين، وهو مسكن طبيعي للألم، كما تعمل على تحسين الدورة الدموية وتقليل شدة التقلصات.

ـ التدليك بزيوت طبيعية:
تدليك منطقة أسفل البطن بزيوت مثل زيت اللافندر أو زيت الزيتون يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف الألم بشكل تدريجي.

ـ تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم:
يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في تقليل تقلصات العضلات، ويتوفر في أطعمة مثل المكسرات، الموز، السبانخ، والحبوب الكاملة.

ـ شرب كميات كافية من الماء:
يساعد الترطيب الجيد على تقليل الانتفاخ وتحسين وظائف الجسم، ما ينعكس إيجابًا على تقليل آلام الدورة الشهرية.

نصائح مهمة خلال فترة الحيض

ـ تجنب الكافيين والأطعمة المالحة والدهنية.

ـ الحصول على قسط كافٍ من النوم.

ـ تقليل التوتر والضغط العصبي قدر الإمكان.

