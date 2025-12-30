يبحث عدد من المواطنين عن الشهادات البنكية، والتي تعد أفضل وثيلة للاستثمار.

وأعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم ALCO بالبنك عقدت اجتماعها أمس، وأسفرت عن اتخاذ قرارات جديدة بشأن تعديل أسعار العائد على عدد من الشهادات الادخارية بالجنيه المصري، في إطار مواكبة التطورات الأخيرة في السياسة النقدية وسوق المال المحلي.

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

الشهادات البنكية

وأوضح الأتربي أن اللجنة قررت تخفيض سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت الشهري لمدة 3 سنوات بنسبة 1%، ليصل العائد الجديد إلى 16% سنويا، على أن يبدأ تطبيق الأسعار المعدلة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025.

وأضاف أن القرارات شملت أيضا تعديل أسعار العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج، حيث تقرر أن يصبح العائد الشهري 21% في السنة الأولى، و15.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة.

كما تم تعديل العائد المتدرج الذي يصرف سنويا ليصل إلى 22% في السنة الأولى، و17.50% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة.

وأشار الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إلى أن هذه التعديلات تأتي في ضوء التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة، حيث شهدت البنوك المصرية خلال نهاية ديسمبر 2025 انخفاضا في أسعار العائد على بعض شهادات الادخار بنسب تراوحت بين 1% و2%.

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025



يواصل البنك الأهلي المصري تقديم مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية، من بينها الشهادة البلاتينية السنوية المتناقصة بعائد 23% في السنة الأولى، و18.50% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، بالإضافة إلى الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 17% سنويا يصرف شهريا، والشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بعائد 21.25% يصرف كل 3 أشهر.

وفي بنك مصر، تتوافر شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة بعائد يصل إلى 27% في السنة الأولى، و22% في السنة الثانية، و17% في السنة الثالثة، إلى جانب شهادة القمة بعائد ثابت 18.5% يصرف شهريا، وشهادة يوماتي ذات العائد المتغير الذي يصرف يوميا ويبلغ حاليا نحو 20.75%.

شهادات

الشهادات البنكية البنك التجاري الدولي

كما يقدم البنك التجاري الدولي شهادات Premium بعائد ثابت 17.25% بحد أدنى للشراء 5000000 جنيه، وشهادات Plus بعائد 16% بحد أدنى 1000000 جنيه، فيما يطرح بنك HSBC شهادة ثلاثية بعائد 16% سنويا يصرف شهريا، ويقدم بنك القاهرة شهادات بعائد تفضيلي يصل إلى 20%، بينما يوفر بنك سايب شهادة Saver الثلاثية بعائد 13.50% يصرف شهريا.

وأكدت البنوك الكبرى أن استرداد قيمة الشهادات الادخارية لا يتم عادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مع إتاحة شهادات ادخار بالدولار الأمريكي بمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات وبعائد يصل إلى 4.85% سنويا.

وتعكس هذه التعديلات توجه البنوك المصرية نحو إعادة تسعير العوائد بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية، مع الاستمرار في توفير باقة متنوعة من الأوعية الادخارية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.