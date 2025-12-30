قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير من أمطار متفرقة.. الأرصاد تكشف خريطة طقس اليوم
العليمي يعلن حالة الطوارئ في اليمن ويلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق
اليوم.. النطق بالحكم في قضية اتهام رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-12-2025 والقنوات الناقلة
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-12-2025
اليوم .. امتحان عملي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بـ8 محافظات
بها 100 مواطن.. الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستعمرين بالقدس
من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد.. الإفتاء تحذره من 5 مصائب فورية
الزمالك يرفض عودته.. كواليس جديدة في أزمة أحمد حمدي مع الأبيض
البرازيل والنرويج.. وديات قوية للفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هجوم مفاجئ على طفل داخل منطقة حيوية بدسوق.. شهادات أسرة مالك تكشف تفاصيل الواقعة ومطالب مجتمعية بحلول جذرية لظاهرة الكلاب الضالة

الطفل مالك
الطفل مالك
رنا أشرف

في واقعة صادمة أثارت حالة واسعة من القلق بين أهالي مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تحولت لحظات هدوء داخل محيط “اللوتس مول” إلى مشهد مليء بالفزع بعد تعرض الطفل مالك لهجوم مفاجئ من أحد الكلاب الضالة أمام أحد المقاهي بالمكان، في موقع يقع داخل منطقة حيوية تشهد تردد آلاف المواطنين يوميًا، وتحيط به محال تجارية ومسارات للمشاة وأماكن تجمع للأسر والأطفال. 

وتزداد خطورة الواقعة في ظل وقوعها داخل نطاق حضري مزدحم، حيث تتقاطع الحركة المرورية مع تواجد العائلات والأطفال في أماكن عامة يفترض أن تكون آمنة، ما أثار حالة من التخوف بين الأهالي من احتمال تكرار مثل هذه الحوادث، خصوصًا في مناطق التجمعات التجارية والترفيهية التي يقصدها الأطفال بشكل مستمر.

 كما أعاد الحادث الجدل حول غياب آليات منظمة للتعامل مع انتشار الكلاب الضالة، وما يترتب على ذلك من مخاطر صحية ونفسية، سواء من ناحية التعرض للإصابات المباشرة أو من خلال القلق المجتمعي المتصاعد تجاه أمن الأطفال في الفضاءات العامة.

ويروي والد الطفل، كريم ترك، في شهادته تفاصيل لحظات الهجوم الأولى وما واجهه ابنه من إصابات، إلى جانب ما تلا الواقعة من إجراءات طبية عاجلة، وحالة القلق التي عاشتها الأسرة، مؤكدًا أن ما حدث لا يمثل حادثًا فرديًا بقدر ما يعكس مشكلة متراكمة تستدعي تحركًا مسؤولًا من الجهات المعنية، ووضع حلول واقعية تضمن حماية المواطنين وتعيد الشعور بالأمان داخل الشوارع والمناطق الحيوية في المدينة.

والد الطفل مالك: كلب ضال هاجم ابني فجأة أمام كافيه داخل المول.. ولولا تدخلي السريع كانت النتيجة كارثية
 

قال كريم ترك، والد الطفل مالك، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الواقعة وقعت أمام باب أحد المقاهي داخل “اللوتس مول” بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وهو مول يقع مباشرة بجوار مبنى مجلس المدينة وداخل سور نادي دسوق الرياضي، مؤكدًا أن المكان ليس منطقة نائية أو خالية، بل منطقة مكتظة بالرواد والأطفال الداخلين والخارجين من النادي والمول على مدار اليوم.

وأوضح الأب أن نجله كان داخل المقهى بصحبة والدته وشقيقه الأصغر، بينما كان هو ينتظره داخل سيارته أمام الباب، مشيرًا إلى أنه كما ظهر في مقطع الفيديو كان متواجدًا بالموقع وقت الحادث.

 وأضاف قائلاً إن مالك ما إن بدأ في النزول من سلم المقهى حتى هاجمه الكلب بشكل مفاجئ، وأسقطه أرضًا وبدأ في نهشه.

وأشار إلى أنه اندفع بسرعة كبيرة لإنقاذ ابنه، وراح يشق طريقه بين المتجمعين، قبل أن يتمكن من إبعاد الكلب عنه بعد أن كان قد أصابه بعضة واحدة، لافتًا إلى أن ستر الله حال دون وقوع ما هو أسوأ، خاصة أن الطفل كان يرتدي “الكابيتشو” الذي خفف كثيرًا من قوة العضة، مؤكدًا أنه لولا سرعة التدخل كان ابنه قد تعرض لإصابات بالغة أو لنتائج لا تحمد عقباها.

وتابع الأب أن ابنه جرى نقله فورًا إلى مستشفى دسوق حيث تلقى المصل العادي وقت الحادث، ثم انتقلوا مباشرة إلى كفر الشيخ حيث حصل على مصل شديد الخطورة، ولا يزال من المقرر أن يتلقى عدة جرعات إضافية خلال الأيام المقبلة وفق البروتوكول الطبي.

انتشار كثيف للكلاب الضالة بالمنطقة.. وظهور سلالات أكبر حجمًا وأكثر جرأة تثير قلق الأهالي على أطفالهم

وكشف كريم ترك عن أنهم لاحظوا في الفترة الأخيرة انتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة بالمنطقة، قائلاً إن “كل شارع تقريبًا يوجد به ما يقارب عشرين كلبًا، وتشكل هذه التجمعات مصدر خوف للأطفال، الذين أصبحوا غير قادرين على التحرك بمفردهم سواء في الصباح أثناء الذهاب للمدارس أو في ساعات المساء”.

والد الطفل مالك: لا نطالب بقتل الكلاب.. لكن نطالب بتوفير أماكن لإيوائها بعيدًا عن المناطق السكنية وأماكن تجمع الأطفال

وأكد في الوقت نفسه رفضه التعرض للحيوانات بالأذى، مضيفًا: إن قتل الكلاب أمر مرفوض لأنها أرواح، لكن المطلوب على حد قوله هو توفير أماكن مخصصة لإيوائها بعيدًا عن المناطق السكنية وأماكن تجمع الأطفال، حفاظًا على السلامة العامة.

وأشار إلى ظهور كلاب جديدة في المنطقة تختلف عن المعتاد من حيث الحجم والقوة، موضحًا أن بعضها أكبر حجمًا وأكثر جرأة وتميل إلى الهجوم، واصفًا الأمر بأنه “ظاهرة جديدة ومقلقة”.

واختتم والد الطفل روايته بالإشارة إلى أن الكلب الذي هاجم ابنه فر عقب الحادث، لكنهم علموا داخل المستشفى بوجود حالة أخرى مصابة بعضة من الكلب نفسه في موقع قريب من مكان الواقعة، ثم تكرر الأمر في اليوم التالي حيث عض طفلين آخرين، قبل أن يتمكن الأهالي من قتله في نهاية المطاف.

الطفل مالك طفل دسوق طفل كفرالشيخ عقر كلب لطفل في دسوق الكلاب الضهالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

الطقس في مصر

الأرصاد: أمطار تضرب بعض المحافظات غدا بينها القاهرة الكبرى

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

الداخلية تكشف حقيقة إطلاق نار إحتفالا بفوز مرشح بمجلس النواب بأسيوط

الداخلية تكشف حقيقة إطلاق نار احتفالا بفوز مرشح لمجلس النواب في أسيوط

ترامب وبوتين

أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ يشارك باجتماع متابعة أوجه استغلال الأراضي المستردة وتنفيذ معرض لتسويق المنتجات التراثية والحرفية

الرحلات النيلية

عروس المشاتي.. أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الثلاثاء 30-12-2025

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يُناقش مع قيادات بنك الاستثمار معدلات تنفيذ المشروعات ويناقش ملامح الخطة الإستراتيجية لوحدة السكان

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

شيري TIGGO9.. حصن متحرك بمعايير أمان متقدمة وهيكل من 85% فولاذ عالي الصلابة

شيري TIGGO9
شيري TIGGO9
شيري TIGGO9

فيديو

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد