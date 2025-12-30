قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
إصلاح أعطال منصة امتحان البرمجة.. والتعليم: الدرجات لن تظهر للطلاب
كلب يعقر مدرسة داخل النادي الأهلي.. والمصابة تتهم الإدارة بالإهمال
أخبار البلد

تطوير مشروع الشهادات المهنية الدولية في التدريس للمعلمين.. على مائدة وزيري التعليم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة تطوير مشروع الشهادات المهنية الدولية في التدريس للمعلمين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارتين، ودعم جهود الارتقاء بكفاءة المعلم وبناء قدراته المهنية وفق أحدث المعايير الدولية.

وتناول الاجتماع بحث سبل تطوير محتوى الشهادات المهنية، وآليات تنفيذها، بما يواكب احتياجات منظومة التعليم، ويسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وربط التطوير المهني المستمر للمعلمين بمسارات واضحة ومعتمدة.

كما ناقش الاجتماع تنظيم احتفالية تخرج الدفعة الأولى من المعلمين الحاصلين على الشهادات المهنية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الإيسيسكو، وبمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تعكس أهمية المشروع، ودوره في دعم التنمية المهنية للمعلمين.

وناقش الاجتماع أيضًا إجراءات بدء تدريب الفوج الثاني من المعلمين، الذي يضم نحو ٣٠٠ معلم، وذلك في إطار الرؤية المشتركة للوزارتين لتأهيل الكوادر التعليمية، وتعزيز الشراكة في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تسهم في تحقيق أهداف تطوير التعليم.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك، والتوسع في برامج الشهادات المهنية، بما يدعم بناء معلم مؤهل قادر، على مواكبة التطورات التربوية والتكنولوجية، وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير التعليم.

حضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور رامي مجدي مساعد الأمين العام باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

مسلسل علي كلاي

محمود حمدان يكشف تفاصيل علاقة مسلسل على كلاي بالملاكم الشهير.. خاص

بوستر مهرجان المنصورة

مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى

حفلات رأس السنة

الزغبي والليثي وعمر كمال ومجد القاسم يشعلون ليلة احتفالات رأس السنة

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

