قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، التصريح بدفن جثمان محمد صبري لاعب الزمالك، ومنتخب مصر السابق، إثر حادث سير أليم وقع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وقع الحادث في الساعات الأولى من الصباح، بينما كان الراحل يقود سيارته بالتجمع الخامس، وبحسب المعاينة الأولية، فقد صبري السيطرة على السيارة ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السرعة تسببت في الحادث حيث تهشمت مقدمة السيارة بالكامل، ما تسبب في وفاة اللاعب في الحال قبل وصول الإسعاف.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد الأسباب النهائية للحادث.