رياضة

زيزو ينعي محمد صبري نجم الزمالك الراحل

محمد صبري
محمد صبري
سارة عبد الله

نعى أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي، الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق بعد وفاته إثر حادث مروري مروع.

وكتب زيزو عبر ستوري حسابه الرسمي على انستجرام: “لا حول ولا قوة الإ بالله البقاء والدوام لله ربنا يرحمك ويغفر لك إنا لله وإنا إليه راجعون ”.

زيزو على انستجرام 

وشهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة اليوم بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس. 

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء. 

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

وأوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أحمد مصطفى زيزو الراحل محمد صبري محمد صبري الزمالك الأهلي

