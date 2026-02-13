تعرف على الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لمحور كمال عامر بالجيزة

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات الأمنية اللازمة عقب إجراء غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر تحديدًا أمام مستشفى الصدر في الاتجاه القادم من مناطق العجوزة إلى مناطق المنيب لمدة يومين لرفع الكمر المعدني الخاص بكوبري المشاة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدني الخاص بكوبري المشاة أعلى محور الفريق كمال عامر في الاتجاهين وتحديدًا أمام مستشفى الصدر ووقوف معدة من الحجم الكبير (ونش رفع عملاق).



يستلزم ذلك إجراء غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر تحديدًا أمام مستشفى الصدر في الاتجاه القادم من مناطق العجوزة إلى مناطق المنيب وذلك لمدة يومين بدءًا من الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة الموافق 13 / 2 / 2026 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 15 / 2 / 2026 على أن تتم الأعمال على مدار 24 ساعة.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

حركة سير المركبات بمحور الفريق كمال عامر القادمة من مناطق العجوزة والراغبة في استكمال السير في اتجاه مناطق المنيب والطريق الدائري (محور المنيب) تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر (القادم من المنيب إلى مناطق العجوزة) عن طريق فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى والسير بمسار التحويلة لمسافة 150 مترًا ثم الدخول يمينًا للعودة مرة أخرى إلى الاتجاه الأصلي عن طريق فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وتوضح محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذلك وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة، وطواحين ضوئية، وحواجز فسفورية، بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.