خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
إصابة 7 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي بـ البحيرة
مجلس الدفاع الإيراني: المنظومة الصاروخية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تعرف على الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لمحور كمال عامر بالجيزة

ندى السويفي

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات الأمنية اللازمة عقب إجراء غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر تحديدًا أمام مستشفى الصدر في الاتجاه القادم من مناطق العجوزة إلى مناطق المنيب لمدة يومين لرفع الكمر المعدني الخاص بكوبري المشاة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدني الخاص بكوبري المشاة أعلى محور الفريق كمال عامر في الاتجاهين وتحديدًا أمام مستشفى الصدر ووقوف معدة من الحجم الكبير (ونش رفع عملاق).


يستلزم ذلك إجراء غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر تحديدًا أمام مستشفى الصدر في الاتجاه القادم من مناطق العجوزة إلى مناطق المنيب وذلك لمدة يومين بدءًا من الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة الموافق 13 / 2 / 2026 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 15 / 2 / 2026 على أن تتم الأعمال على مدار 24 ساعة.


وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:
حركة سير المركبات بمحور الفريق كمال عامر القادمة من مناطق العجوزة والراغبة في استكمال السير في اتجاه مناطق المنيب والطريق الدائري (محور المنيب) تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر (القادم من المنيب إلى مناطق العجوزة) عن طريق فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى والسير بمسار التحويلة لمسافة 150 مترًا ثم الدخول يمينًا للعودة مرة أخرى إلى الاتجاه الأصلي عن طريق فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى عقب تجاوز منطقة الأعمال.
وتوضح محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذلك وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة، وطواحين ضوئية، وحواجز فسفورية، بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر محور الفريق كمال عامر الجيزة

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

الدعاء

دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

البنك المركزي

خفض 1% على الإيداع والإقراض.. أسعار الفائدة على الشهادات بعد قرار البنك المركزي

اسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضا بـ 105جنيهات .. أسعار الدواجن اليوم الخميس

أسعار السجائر اليوم

محلي ومستورد..أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

