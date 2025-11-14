مش قادر استوعب.. الغندور يودع محمد صبري بكلمات مؤثرة

ودع الإعلامي خالد الغندور، الراحل محمد صبري لاعب الزمالك السابق، بعد وفاته إثر حادث سير مروع.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "لغاية دلوقتي مش قادر استوعب إنك مت خلاص ده انت أصغر مني ده انت كنت لسه معايا في البرنامج ده انت كنت عشرة العمر والأيام الجميلة ده انت كنت لاعب فذ ده إنت لاعب تاريخي في الزمالك ده انت جبت بطولات وفرحت جمهور الزمالك ده أنا صلحتلك أول هدف في حياتك وكان في الأهلي فاكر يا صبري وفاكر هدفك في الأفرو اسيوي اللي جاب بطولة فاكر ضحكنا هزارنا مع بعض فاكر كل أيامنا الجميلة واحنا لسه صغيرين بنحلم بفانلة الزمالك.

وتابع: “الله يرحمك يا حبيبي ويصبر اهلك واولادك ويصبّرنا علي رحيلك الصعب وعلي العموم انت مت يوم جمعة الناس كلها هتدعيلك في صلاة الجمعة”.

وشهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة اليوم بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

أوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.