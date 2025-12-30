الخور أسقف بولس ساتي يستقبل سفير جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الأوروبي للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل سيادة الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، الدكتور جواد كاظم الهنداوي، سفير جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

تناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى تبادل الرؤى حول الأوضاع السياسية، والدبلوماسية في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة ما أُثير مؤخرًا من هجمة إعلامية وُصفت بالشرسة ضد غبطة البطريرك الكاردينال لويس ساكو، وما صاحبها من إخراج لبعض تصريحاته عن سياقها المقصود.

وأكد الجانبان أهمية التحلي بالدقة، والمسؤولية في تناول الشأن الكنسي، والإقليمي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار، والحوار البنّاء.

الجدير بالذكر أن سيادة السفير الدكتور جواد كاظم الهنداوي تجمعه بسيادة الخورأسقف بولس ساتي علاقة صداقة وتعاون قديمة، تعود إلى فترة إقامتهما في بلجيكا، حيث شغل الدكتور الهنداوي آنذاك منصب سفير العراق لدى بلجيكا، فيما كان الخورأسقف بولس ساتي، حينذاك الأب بولس ساتي، راعيًا للكنيسة الكلدانية، بمدينة أنتويرب البلجيكية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات الإنسانية، والروحية، وأهمية استمرار التواصل بما يخدم قيم السلام، والتفاهم المشترك بين الشعوب، والمؤسسات.