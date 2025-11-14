الصدمة شديدة.. حازم إمام ينعى محمد صبري

نعى حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، زميله الراحل محمد صبري بعد وفاته إثر حادث سير مروع بالتجمع.

وكتب حازم إمام عبر حسابه على انستجرام: “لا إله الا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمك ياصبري ويغفرلك ويديك على قد نيتك الصافية وروحك الحلوة متغلاش على اللي خلقك بس الصدمة شديدة ربنا يصبرنا جميعا”.

حازم إمام على انستجرام

وشهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة اليوم بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

وأوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.