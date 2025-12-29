فاطمة محمد علي: 2025 عام النجاح وتحقيق الأحلام على السوشيال ميديا.. وصلت لـ 1.5 مليون متابع

أكدت الفنانة فاطمة محمد علي، أن عام 2025 كان عامًا مميزًا بالنسبة لها، وحققت خلاله الكثير من النجاحات على كل المستويات، موضحة أنها تمكنت خلال هذا العام من تحقيق أحلامها والوصول إلى أعلى أرقام للمشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت فاطمة محمد علي، خلال لقاءها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن عدد متابعيها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفع ليصل إلى مليون ونصف المليون متابع، وجميعهم يمثلون أصدقاء ومحبين لها.

وقالت فاطمة محمد على، إنها استطاعت بناء جمهور مميز على السوشيال ميديا؛ من خلال تقديم أعمال فنية متنوعة ومميزة، مشيرة إلى أنها كانت تركز على تصوير “صورة المرأة المصرية في أعين العالم”، وحرصت على تقديم “نموذج للمرأة المصرية الراقية والجميلة والمميزة”.

وواصلت حديها: "عام 2025 كان عامًا لسقوط الأقنعة واستعادة الحقوق"، مؤكدة أن التجارب التي ممرت بها؛ ساعدتها على تعزيز رسالتي الفنية والاجتماعية، وتقديم محتوى يترك أثرًا إيجابيًا لدى جمهوري.