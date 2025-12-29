أسهل طريقة للحصول على شقة من الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب الحجز في المرحلة الجديدة من مشروع سكن لكل المصريين 8 لمتوسطي الدخل، في اطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيب بأسعار مدعومة ونظم تمويل عقاري ميسرة.

يستهدف الطرح الجديد شريحة متوسطي الدخل، من خلال توفير وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 110 و116 مترا مربعا، مع الالتزام بمعايير جودة مرتفعة في التشطيب والخدمات، ويشمل المشروع وحدات جاهزة للتسليم موزعة على عدد من المدن الجديدة.

تفاصيل الوحدات السكنية

يتضمن مشروع سكن لكل المصريين 8 وحدات كاملة التشطيب تشمل جميع المرافق الأساسية، مع مساحات متنوعة تناسب احتياجات الاسر المختلفة، ويتم طرح الوحدات في عدد من المدن من بينها بورفؤاد، حدائق أكتوبر، 15 مايو، والعلمين الجديدة.

خطوات الحجز الالكتروني

يتم الحجز في شقق سكن لكل المصريين 8 بنظام الاسبقية من خلال التقديم الالكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان او صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتشمل خطوات الحجز تسجيل البيانات الشخصية، رفع المستندات المطلوبة، سداد مقدم جدية الحجز البالغ 100000 جنيه، ثم متابعة حالة الطلب الكترونيا.

شروط التقديم لمتوسطي الدخل

حددت وزارة الإسكان عددا من الشروط للتقديم في سكن لكل المصريين 8، من بينها الالتزام بنظام التمويل العقاري، والا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 20000 جنيه بحد اقصى 240000 جنيه سنويا، والا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 25000 جنيه بحد اقصى 300000 جنيه سنويا، مع استيفاء شروط الإقامة بالمحافظة المطروح بها المشروع.

نظام التمويل العقاري

يوفر المشروع نظام تمويل عقاري بفترة سداد تصل الى 20 سنة، وبفائدة سنوية ثابتة 12%، بما يتيح أقساط شهرية تتناسب مع مستويات الدخل ويضمن استقرار قيمة القسط طوال فترة السداد.

مواعيد التسليم والمدن المطروحة

تسلم الوحدات خلال 12 شهرا من تاريخ التعاقد، ويتم التخصيص بنظام الاسبقية للحاجزين المستوفين للشروط، وتشمل مواقع الطرح بورفؤاد، حدائق أكتوبر، 15 مايو، والعلمين الجديدة.

المستندات المطلوبة للحجز

يشترط للتقديم رفع صورة بطاقة الرقم القومي، ومستند اثبات الدخل، وايصال مرافق حديث، مع سداد مقدم جدية الحجز الكترونيا وفقا لما ورد بكراسة الشروط.

رابط الحجز والمتابعة

يتيح الموقع الرسمي لوزارة الإسكان تحميل كراسة الشروط والتقديم الالكتروني ورفع المستندات وسداد المقدم، بالإضافة الى متابعة حالة الطلب بشكل مستمر.

ويأتي مشروع سكن لكل المصريين 8 في اطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمتوسطي الدخل، وتخفيف الأعباء التمويلية من خلال نظم سداد مرنة ومواقع متنوعة في المدن الجديدة.