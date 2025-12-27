قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: المسح الجوي للثروات التعدينية خطوة حاسمة لإعادة هيكلة القطاع
صندوق النقد أشاد بمعدلات النمو | رسائل حاسمة من محمد معيط عن الاقتصاد ويكشف سر ارتفاع فوائد الديون
محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات
بيان رسمي من نقابة الموسيقيين للرد على الشائعات وحملات التشويه
منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة
خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل
تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس
7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء
رمضان 2026| سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على مسلسل إعلام وراثة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحافة القومية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

اقتصادي يتوقع استقرار الدولار عند 44-45 جنيهًا.. ويوصي المواطنين بالذهب والعقار في 2026

الدولار
الدولار
محمد البدوي

توقع الدكتور هاني جنينة، خبير اقتصادي، استمرار تحسن الاقتصاد المصري في عام 2026، مع معدلات نمو تتراوح بين 5 و5.5%، مدعومة بعائدات قناة السويس المتوقعة، وقطاع السياحة الذي قد يحقق أرقامًا قياسية تصل إلى 20 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج التي قد تصل إلى 40 مليار دولار.

وأشار جنينة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار إلى أن متوسط سعر الجنيه أمام الدولار قد يصل إلى 44-45 جنيهًا إذا تحسنت عائدات قناة السويس، مؤكدًا أن هذا التحسن سيعزز الاستقرار النقدي ويقلل تقلبات العملة.

 أوعية الادخار لعام 2026

ونصح جنينة المواطنين بالاستثمار في الذهب ضمن أوعية الادخار لعام 2026، عبر الوثائق المرخصة من هيئة الرقابة المالية أو السبائك، متوقعًا صعوده خلال العام القادم. 

وأضاف: "العقار سيظل أحد روافد الأمان الاستثماري ومخزنًا للقيمة، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة المتوقع خلال الشهور القادمة، ومن المتوقع أن يتعافى القطاع بنهاية 2026 وبداية 2027".

 معدلات أسعار الفائدة

وأشار إلى أن معدلات أسعار الفائدة من المتوقع أن تصل إلى نحو 13% على مستوى الكوريدور، مع انخفاض محتمل بنحو 8% مقارنة بنهاية 2025، مشددًا على أن خفض الفائدة لا يشكل مشكلة طالما أن العائد يغطي معدل التضخم، ما يحوّل الادخار إلى عائد حقيقي ويشجع الاستثمار ويزيد فرص التوظيف.

 مؤشرات إيجابية ملموسة

وأوضح جنينة أن تراجع التضخم واستقرار أسعار الفائدة يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يظهر مؤشرات إيجابية ملموسة منذ منتصف 2025، مع تحسن الأداء في عدد من القطاعات مثل السيارات والعقارات والسلع الأساسية.

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

أسعار الأسمنت والحديد

أسعار الأسمنت والحديد اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 للمستهلك في الأسواق

جواز سفر أطفال

يتولاها ولي الأمر.. شروط وخطوات استخراج « جواز سفر» للأطفال

سمية الألفي

تحملت في صمت.. رحيل سمية الألفي إحدى ايقونات الفن بعد هزيمتها للسرطان

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

