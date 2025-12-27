اقتصادي يتوقع استقرار الدولار عند 44-45 جنيهًا.. ويوصي المواطنين بالذهب والعقار في 2026

توقع الدكتور هاني جنينة، خبير اقتصادي، استمرار تحسن الاقتصاد المصري في عام 2026، مع معدلات نمو تتراوح بين 5 و5.5%، مدعومة بعائدات قناة السويس المتوقعة، وقطاع السياحة الذي قد يحقق أرقامًا قياسية تصل إلى 20 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج التي قد تصل إلى 40 مليار دولار.

وأشار جنينة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار إلى أن متوسط سعر الجنيه أمام الدولار قد يصل إلى 44-45 جنيهًا إذا تحسنت عائدات قناة السويس، مؤكدًا أن هذا التحسن سيعزز الاستقرار النقدي ويقلل تقلبات العملة.

أوعية الادخار لعام 2026

ونصح جنينة المواطنين بالاستثمار في الذهب ضمن أوعية الادخار لعام 2026، عبر الوثائق المرخصة من هيئة الرقابة المالية أو السبائك، متوقعًا صعوده خلال العام القادم.

وأضاف: “العقار سيظل أحد روافد الأمان الاستثماري ومخزنًا للقيمة، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة المتوقع خلال الشهور القادمة، ومن المتوقع أن يتعافى القطاع بنهاية 2026 وبداية 2027”.

معدلات أسعار الفائدة

وأشار إلى أن معدلات أسعار الفائدة من المتوقع أن تصل إلى نحو 13% على مستوى الكوريدور، مع انخفاض محتمل بنحو 8% مقارنة بنهاية 2025، مشددًا على أن خفض الفائدة لا يشكل مشكلة طالما أن العائد يغطي معدل التضخم، ما يحوّل الادخار إلى عائد حقيقي ويشجع الاستثمار ويزيد فرص التوظيف.

مؤشرات إيجابية ملموسة

وأوضح جنينة أن تراجع التضخم واستقرار أسعار الفائدة يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يظهر مؤشرات إيجابية ملموسة منذ منتصف 2025، مع تحسن الأداء في عدد من القطاعات مثل السيارات والعقارات والسلع الأساسية.