رقم لم يحدث في تاريخ مصر .. معيط: الاحتياطي الأجنبي 51 مليار دولار

أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي فتح الطريق وصحح أوضاع اقتصادية كثيرة.

وقال محمد معيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" صندوق النقد أكد ان التعافي الاقتصادي في مصر مستمر".

وتابع محمد معيط :" صندوق النقد الدولي أشاد بمعدلات النمو في مصر ومعدلات النمو في الضرائب كما تحدث عن مرونة سعر الصرف ".

وتابع محمد معيط :" متبقي في برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي عام واحد وينتهي في ديسمبر 2026 ".

وأكمل محمد معيط :" مصر تحتاج أن يكون الاحتياطي النقدي لها قوي والاحتياطي الأجنبي الآن حوالي 51 مليار دولار وهذا رقم لم يحدث في تاريخ مصر ".