عاجل
سفارة طرابلس لدى أنقرة تنكس العلم بعد إعلان الحداد في البلاد
مدبولي: عقوبات مغلظة لاسترداد 23 مليار جنيه مهدرة في سرقات الكهرباء
تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية بأكتوبر
أبرز علماء الأزهر الراحلين في 2025.. رحلت أجسادهم وبقي أثرهم
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

بعث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برسالة طمأنة للمواطنين في ظل مخاوف من موجة تضخمية جديدة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول مستهدفات الفترة المقبلة في إطار برنامج الدعم.

وقال مدبولي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، إن البعض أبدى مخاوف من تحميل المواطنين أعباء جديدة بعد إجراء خبراء صندوق النقد الدولي المراجعة الجديدة (الخامسة والسادسة) في إطار برنامج دعم الاقتصاد المصري.

وأكد أن الفترة المقبلة لن تشهد تحميل المواطنين أي أعباء جديدة، وأن الحكومة اتخذت بالفعل الإجراءات الإصلاحية، فيما ستركز خلال الفترة المقبلة على إصلاحات تخص وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار.

لن تكون هناك أعباء جديدة على المواطنين

وأضاف: "البعض يقول إن موافقة الصندوق (على دعم الاقتصاد) يعني تحميل المواطن أعباء جديدة، لكن لن تكون هناك أعباء جديدة على المواطنين، ولا علاقة بالاتفاقيات بقطاع الطاقة أو غيره، ونحن اتخذنا بالفعل كل الإجراءات التصحيحية المأمولة".

وأكمل: "التوافقات مع الصندوق لا تتعلق بأي شيء يمس المواطن المصري وكلها إجراءات إصلاحية تخص وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق مستهدفات الدولة بعيدا تماما عن المواطنين".

الأوضاع الإيجابية 

واشار رئيس الوزراء إلى عدد من الأوضاع الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا، منها تحويلات المصريين بالخارج والتي تخطت 34 مليار دولار في أول 10 أشهر من العام الجاري، لتحقق مستويات غير مسبوقة، مقارنة بـ23 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

كما أشار إلى نمو قطاع السياحة ليصل عدد السياح إلى 18.8 مليون سائح في العام الجاري، مقارنة بـ15 مليون العام الماضي، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تحقيق هدف 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وعلق فى المؤتمر الصحفي اليوم،  على ما قاله عن الدين الخارجي قائلًا: "نعرف تمام أن الخطوات التي قامت بها الدولة فى الإصلاحات تحملها المصريين".

وأكمل: "خلوني أتكلم معاكم البلد كانت عاملة ازاي قبل 2014، البلد كان فيها 300 ألف أسرة كانت عايشة فى العشش ومصر بتتعاير بيها وبتتصور فى الأفلام، الحمد لله قدرنا نوفر للناس دي أماكن، وكانت 88% من قري مصر بلا صرف صحي".

وأضاف: "شوفوا قطاع الصحة قبل 2014 وما تم به من إنجازات بجانب قطاع التعليم، تم بناء دولة حديثة وكنا حاطين أعيننا على الدين، قارنوا شكل البلد فى 2014 وشكل البلد حاليا .. فى 2014 كنا دولة شبه محطمة وحاليا أحنا على أرضية ثابتة".

مدبولي صندوق النقد الدولي أعباء جديدة المواطنين دعم الاقتصاد

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور والدفع أونلاين قبل نهاية 2025

بروتوكول تعاون بين القومي للطفولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان: تمكين ذوي الإعاقة أحد أهم ركائز بناء الدولة الحديثة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

