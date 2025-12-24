مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟

بعث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برسالة طمأنة للمواطنين في ظل مخاوف من موجة تضخمية جديدة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول مستهدفات الفترة المقبلة في إطار برنامج الدعم.

وقال مدبولي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، إن البعض أبدى مخاوف من تحميل المواطنين أعباء جديدة بعد إجراء خبراء صندوق النقد الدولي المراجعة الجديدة (الخامسة والسادسة) في إطار برنامج دعم الاقتصاد المصري.

وأكد أن الفترة المقبلة لن تشهد تحميل المواطنين أي أعباء جديدة، وأن الحكومة اتخذت بالفعل الإجراءات الإصلاحية، فيما ستركز خلال الفترة المقبلة على إصلاحات تخص وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار.

لن تكون هناك أعباء جديدة على المواطنين

وأضاف: "البعض يقول إن موافقة الصندوق (على دعم الاقتصاد) يعني تحميل المواطن أعباء جديدة، لكن لن تكون هناك أعباء جديدة على المواطنين، ولا علاقة بالاتفاقيات بقطاع الطاقة أو غيره، ونحن اتخذنا بالفعل كل الإجراءات التصحيحية المأمولة".

وأكمل: "التوافقات مع الصندوق لا تتعلق بأي شيء يمس المواطن المصري وكلها إجراءات إصلاحية تخص وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق مستهدفات الدولة بعيدا تماما عن المواطنين".

الأوضاع الإيجابية

واشار رئيس الوزراء إلى عدد من الأوضاع الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا، منها تحويلات المصريين بالخارج والتي تخطت 34 مليار دولار في أول 10 أشهر من العام الجاري، لتحقق مستويات غير مسبوقة، مقارنة بـ23 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

كما أشار إلى نمو قطاع السياحة ليصل عدد السياح إلى 18.8 مليون سائح في العام الجاري، مقارنة بـ15 مليون العام الماضي، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تحقيق هدف 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وعلق فى المؤتمر الصحفي اليوم، على ما قاله عن الدين الخارجي قائلًا: "نعرف تمام أن الخطوات التي قامت بها الدولة فى الإصلاحات تحملها المصريين".

وأكمل: "خلوني أتكلم معاكم البلد كانت عاملة ازاي قبل 2014، البلد كان فيها 300 ألف أسرة كانت عايشة فى العشش ومصر بتتعاير بيها وبتتصور فى الأفلام، الحمد لله قدرنا نوفر للناس دي أماكن، وكانت 88% من قري مصر بلا صرف صحي".

وأضاف: "شوفوا قطاع الصحة قبل 2014 وما تم به من إنجازات بجانب قطاع التعليم، تم بناء دولة حديثة وكنا حاطين أعيننا على الدين، قارنوا شكل البلد فى 2014 وشكل البلد حاليا .. فى 2014 كنا دولة شبه محطمة وحاليا أحنا على أرضية ثابتة".