كأننا بنلعب في القاهرة.. تعليق أحمد موسى عن تأهل منتخب مصر لدور الـ16 بالكان

علق الإعلامي أحمد موسى على فوز منتخب مصر على جنوب افريقيا والتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مبروك لمنتخبنا الوطني المتميز والماتش امبارح يخلص مستريح بتسجيل 3 أو 4أهداف ".

وأضاف الإعلامي احمد موسى :" تحية لحسام حسن لإدارته المتميزة لمباراة مجنوب افريقيا وكان عايز ينزل يلعب بنفسه ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" كل التحية لكل لاعب من لاعبي منتخب مصر وكلهم رجالة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" تحية كبيرة لجماهير المملكة المغربية الشقيقة ومنتخبنا امبارح كان بيلعب في ستاد القاهرة مش أجادير وكان حاضر 42 الف فرد بيشجعوا منتخب مصر ".