قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
مسئولون كبار في الحرس الثوري الإيراني يكشفون موعد الحرب مع إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يكشف عن أفضل تشكيل لـ منتخب مصر أمام أنجولا

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن أفضل تشكيلة لمنتخب مصر لماتش أنجولا .

تشكيل منتخب مصر 

وكتب عمرو الدردير:"المنتخب خلاص ضمنا صدارة المجموعة وتأهلنا، وماتش أنجولا مش مهم نهائي ومش هيفرق في حاجة. لازم يريح اللعيبة اللي لعبت في الماتشين اللي فاتوا ونلعب بالدكة، علشان لو حد مش في مستواه يرجع لمستواه تاني.

دي أفضل تشكيلة لماتش أنجولا بتاع بعد بكرا".

تتجه الأنظار نحو مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أمام أنجولا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

طموح الفراعنة في البطولة

يسعى منتخب مصر لاستعادة لقب أمم أفريقيا الغائب منذ عام 2010 بعد الثلاثية التاريخية التي حققها الفراعنة تحت قيادة حسن شحاتة. 

ويأمل الفريق في إضافة النجمة الثامنة إلى سجله القاري بعدما توقفت المسيرة عند 7 ألقاب وخسر الفراعنة نهائي البطولة في نسختي 2017 و2021 أمام الكاميرون والسنغال.

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب ويليه منتخب الكاميرون بخمسة ألقاب وغانا بأربعة ألقاب.

مجموعة منتخب مصر

يتواجد الفراعنة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وافتتح المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي التي انتهت بفوز صعب 2-1، قبل أن يلتقي جنوب أفريقيا مساء الجمعة ويختتم دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 29 ديسمبر.

زي منتخب مصر أمام أنجولا

قرر الجهاز الفني أن يرتدي منتخب مصر القميص الأبيض مع الشورت الأسود في مواجهة أنجولا ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.

قائمة منتخب مصر

تضم قائمة المنتخب المصري في البطولة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة 

يستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية المشفرة المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط حيث تمتلك كافة حقوق البث الرسمي لمباريات البطولة.

منتخب مصر الاهلي الزمالك انجولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

رابطة الأندية

عقوبات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر

الحكمة بسملة

حقيقة إيقاف الحكمة بسملة عبد المجيد عن إدارة مباريات دوري الكرة النسائية

الجيش الملكي

الجيش الملكي يتقدم باستئناف رسمي ضد عقوبات “الكاف” بعد أحداث مباراة الأهلي

بالصور

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

دعاوى قضائية تتهم تويوتا "بالغش" وإخفاء عيب خطير في سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد