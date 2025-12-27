ظهور أول لـ العريس فى مباراة الزمالك والبلدية بـ كأس مصر

يعود المغربي محمود بنتايج نجم نادي الزمالك للظهور مجددا في صفوف الفارس الأبيض خلال مباراة بلدية المحلة ببطولة كأس مصر.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على بلدية المحلة في مواجهة مرتقبة تجمعهما في الثانية والنصف ظهر غد، الأحد، على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى إطار منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وغاب محمود بنتايج عن قائمة نادي الزمالك خلال مبارياته في بطولة كأس عاصمة مصر عقب مشاركته رفقة منتخب المغرب فى بطولة كأس العرب وكذلك بعد احتفاله بحفل زفافه على نجلة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

صدام الزمالك وبلدية المحلة

وأسفرت قرعة دور الـ32 عن صدام يجمع الزمالك وبلدية المحلة في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة مشواره في البطولة والدفاع عن اللقب الذي توج به في النسخة الماضية.

ويطمح الزمالك إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 وتجنب أي مفاجآت محتملة أمام بلدية المحلة في ظل طبيعة مباريات الكأس التي لا تعترف إلا بالعطاء داخل المستطيل الأخضر.

ويأتي هذا اللقاء بعد خسارة الزمالك أمام سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، وهو ما يدفع الفريق للبحث عن تصحيح المسار والعودة للانتصارات.