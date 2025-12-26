تعليق غير متوقع من الغندور علي هزيمه الزمالك أمام سموحة

وجّه الإعلامي خالد الغندور انتقادات حادة لأوضاع نادي الزمالك، مؤكدًا أن الأزمة الحالية داخل القلعة البيضاء تتجاوز النتائج إلى غياب الرغبة والالتزام لدى بعض اللاعبين.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن هناك لاعبين جيدين فنيًا داخل الفريق، لكنهم لا يريدون اللعب بسبب تأخر المستحقات، مشددًا على أن بعض العناصر الموجودة حاليًا لا تصلح من الأساس لتمثيل نادي بحجم الزمالك.

وأضاف الغندور أن قطاع الناشئين في الزمالك «لم ينتج شيء»، معلقا على أداء بعض اللاعبون الذين ظهروا في مباريات الفريق ببطولة كأس عاصمة مصر، بأداء ضعيف للغاية.

كما تطرق إلى وضع الجهاز الفني، موضحًا أن أحمد عبد الرؤوف مدرب جيد، لكنه لا يمتلك الأدوات أو اللاعبين الذين يمكنه بهم خوض المنافسات، فضلًا عن افتقاره للخبرات الكافية لتولي قيادة الفريق في هذه المرحلة الحرجة.

وانتقد الغندور الأسلوب الفني الذي يعتمد عليه عبد الرؤوف، مؤكدًا أنه يلعب باستراتيجية غريبة لا يمكن تصنيفها لا هجوميًا ولا دفاعيًا، ما يزيد من حالة الارتباك داخل الفريق.

كما أشار إلى ملف عبد الحميد معالي، معتبرًا أن نادي اتحاد طنجة حقق أكبر مكسب في تاريخه بعودة اللاعب مرة أخرى، في الوقت الذي أصبح فيه الزمالك مُجبرًا على دفع مستحقات مالية دون الاستفادة الفنية منه.

واختتم الغندور تصريحاته بتساؤلات حادة حول مستقبل الزمالك، متسائلًا: «الزمالك رايح على فين؟ وهل هؤلاء اللاعبون يستحقون تمثيل هذا النادي العريق؟».