الجهاز الفني للزمالك: ضيق الوقت يفرض الانضباط الكامل

رباب الهواري

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، منح اللاعبين أي راحة من التدريبات الجماعية، وذلك عقب مواجهة سموحة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر. 

ويأتي هذا القرار في ظل ضغط المباريات وضيق الوقت بين المواجهات الرسمية، ما يفرض على الفريق مواصلة العمل دون توقف للحفاظ على الجاهزية البدنية والفنية.

ضيق الوقت يفرض الانضباط الكامل

وأكد الجهاز الفني أن البرنامج الإعدادي للفريق لن يشهد أي تغييرات، حيث يخوض اللاعبون مرانًا قويًا غدًا، يركز على الاستشفاء للاعبين الأساسيين، مع تنفيذ تدريبات فنية وبدنية مكثفة لبقية العناصر. ويهدف هذا النهج إلى تفادي الإرهاق، مع الحفاظ على نسق المنافسة والاستعداد الذهني للمباراة المقبلة.

مواجهة مرتقبة أمام بلدية المحلة

ويستعد الزمالك لمواجهة بلدية المحلة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد المقبل، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. وتكتسب المباراة أهمية خاصة، كونها محطة فاصلة في مشوار الفريق بالبطولة، حيث يسعى الأبيض لتخطي الدور مبكرًا ومواصلة المنافسة على اللقب.

تركيز فني وتصحيح الأخطاء

وشدد أحمد عبد الرؤوف على ضرورة استثمار الفترة القصيرة المقبلة في تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة سموحة، والعمل على تعزيز الانسجام بين الخطوط، خاصة على المستويين الدفاعي والهجومي. كما يولي الجهاز الفني اهتمامًا خاصًا بالكرات الثابتة والتحولات السريعة، لما لها من تأثير حاسم في مباريات الكؤوس.

هدف واحد: العبور للدور التالي

يدخل الزمالك اللقاء بعزيمة قوية ورغبة واضحة في تحقيق الفوز، مع الاعتماد على مزيج من الخبرات والعناصر الشابة، بما يضمن التوازن داخل الملعب. ويأمل الجهاز الفني أن ينعكس الالتزام والانضباط في التدريبات على الأداء داخل المستطيل الأخضر، لتحقيق الهدف المنشود والعبور إلى الدور التالي من كأس مصر بثقة واستقرار


 

