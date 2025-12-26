تطورات أزمة معالي.. اتحاد طنجة ينتظر قرار فيفا في شكواه ضد الزمالك

كشف عصام الطالبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي، عن انتظار ناديه قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن الشكوى المقدمة ضد نادي الزمالك، على خلفية عدم سداد المستحقات المتأخرة المتعلقة بصفقة اللاعب عبد الحميد معالي.

وأوضح الطالبي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور»، أن إدارة الزمالك لم تتواصل مع نادي اتحاد طنجة منذ تقديم الشكوى إلى فيفا، مؤكدًا أن النادي المغربي لجأ إلى المسار القانوني من أجل الحصول على حقوقه المالية المشروعة.

وأضاف نائب رئيس اتحاد طنجة أن تعاقد ناديه مع عبد الحميد معالي وعودته إلى صفوف الفريق جاءا بشكل قانوني بالكامل، بعدما أصبح اللاعب حرًا عقب فسخ عقده مع نادي الزمالك، وهو ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ دون قيود.

وأشار الطالبي إلى أن اللاعب تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية، قبل أن يفضل العودة إلى ناديه الأم اتحاد طنجة، في خطوة وصفها بالطبيعية، خاصة في ظل انتهاء علاقته التعاقدية مع القلعة البيضاء.

واختتم نائب رئيس اتحاد طنجة تصريحاته بالتأكيد على ثقة ناديه في قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وانتظار الفصل النهائي في القضية خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود حالة من الجدل داخل مجلس الإدارة بشأن مستقبل أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في ظل تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك اقترحوا رحيل أحمد عبد الرؤوف، اعتراضًا على المستوى الفني غير المرضي والنتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرًا.

وأضاف المصدر أن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، طلب من أعضاء المجلس عدم التسرع في اتخاذ قرار الإطاحة بالمدير الفني في الوقت الحالي، خاصة في ظل عدم حل أزمة القيد حتى الآن، ما يصعّب من مهمة التعاقد مع جهاز فني جديد أو تدعيم الفريق بصفقات جديدة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تفضّل التريث ودراسة الموقف بهدوء خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تقييم التجربة بشكل شامل بعد وضوح الرؤية بشأن ملف القيد ومستقبل الفريق في البطولات المختلفة.