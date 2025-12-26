قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيضانات مميتة.. أمريكا تعلن حالة الطوارئ في لوس أنجلوس
منة فضالي: أخاف من الموت.. وأعاني نفسيا من مشاهد الجنائز
دعاء أول جمعة فى رجب.. ردده واغتنم الفرصة
أقل سعر دولار اليوم 26-12-2025
عبير شوقي: 2000 سيدة من برنامج تكافل وكرامة يعملون بمصنع الفيوم للغزل والنسيج
حادث مأساوي في المسجد الحرام من الأدوار العلوية
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثمان ضحية الهجرة غير الشرعية في المنيا
خططوا لشن هجوم في عيد الميلاد.. اعتقال 115 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش بتركيا
نبيل الكوكي: منتخب مصر مرشح بقوة لأمم أفريقيا… وإمام عاشور ملك الحلول
اعتقال إسرائيلي عمل في وزارة الدفاع بتهمة التجسس لصالح إيران
قبل لقاء ترامب.. نتنياهو يحمل ملف الصواريخ الإيرانية إلى فلوريدا
حرمة إيذاء النفس.. السديس يعلق على واقعة إلقاء شخص نفسه داخل المسجد الحرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يبحث عدد كبير من جماهير كرة القدم، خاصة مشجعي المنتخب المصري، عن تردد قناة الجزائرية الرياضية المفتوحة، الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وتقام مواجهة مصر وجنوب أفريقيا مساء الجمعة المقبل، على ملعب «أدرار» بمدينة أغادير المغربية، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، في لقاء قوي يسعى خلاله المنتخبان لحسم صدارة المجموعة مبكرًا والاقتراب من التأهل إلى دور الـ16.

استهل منتخب مصر مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار بفضل هدفي عمر مرموش ومحمد صلاح.
في المقابل، نجح منتخب جنوب أفريقيا في تحقيق الفوز على أنجولا بنفس النتيجة (2-1) في الجولة الأولى.

ويتصدر منتخبا مصر وجنوب أفريقيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يأتي زيمبابوي وأنجولا دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تنطلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر الجاري، في تمام:

  • الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة
  • السادسة مساءً بتوقيت السعودية
  • السادسة مساءً بتوقيت الدوحة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

تنقل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وتحديدًا قنوات:

  • beIN SPORTS MAX 1
  • beIN SPORTS MAX 2
  • beIN SPORTS MAX 3
  • beIN SPORTS MAX 4

كما تذاع المباراة أيضًا عبر بعض القنوات المفتوحة، أبرزها القناة الجزائرية الرياضية الأرضية.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الناقلة للمباراة

يمكن استقبال قناة الجزائرية الرياضية الأرضية على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11680
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3
  • الجودة: HD

طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الرياضية

لفك شفرة القناة:

  • الدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال وإدخال الرقم السري (0000)
  • إدخال كود فك الشفرة: 110000000000
    أو الوقوف على القناة والضغط على زر BIS وإدخال الكود: 1100001100000000 ثم الضغط على موافق.

مشاهدة المباراة عبر الإنترنت

يمكن متابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD التابع لشبكة بي إن سبورتس، وذلك باشتراك مدفوع.

معلق المباراة

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة مصر وجنوب أفريقيا للمعلق الرياضي علي محمد علي.

ويسعى منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، في إطار سعيه لاستعادة لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب منذ نسخة 2010، حيث يُعد الفراعنة الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 7 ألقاب.

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا مصر منتخب مصر جنوب إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

ترشيحاتنا

منتخب مصر

نبيل الكوكي: مصر قادرة على حسم مباراة جنوب إفريقيا.. وصلاح محسن نقطة قوة

كرة الطائرة

اتحاد الطائرة يعلن جدول نهائيات الدوري المرتبط للآنسات والناشئات 2025/2026

أحمد نبيل كوكا

كوكا يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة البرتغال انتظارا لقرار الأهلي

بالصور

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

فيديو

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

شمس البارودي

شمس البارودي: بعد وفاة زوجي أصبح اهتمامي بكتاب الله والدعاء وأختم القرآن مرتين شهريًا

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد