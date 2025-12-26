بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

يبحث عدد كبير من جماهير كرة القدم، خاصة مشجعي المنتخب المصري، عن تردد قناة الجزائرية الرياضية المفتوحة، الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وتقام مواجهة مصر وجنوب أفريقيا مساء الجمعة المقبل، على ملعب «أدرار» بمدينة أغادير المغربية، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، في لقاء قوي يسعى خلاله المنتخبان لحسم صدارة المجموعة مبكرًا والاقتراب من التأهل إلى دور الـ16.

استهل منتخب مصر مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار بفضل هدفي عمر مرموش ومحمد صلاح.

في المقابل، نجح منتخب جنوب أفريقيا في تحقيق الفوز على أنجولا بنفس النتيجة (2-1) في الجولة الأولى.

ويتصدر منتخبا مصر وجنوب أفريقيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يأتي زيمبابوي وأنجولا دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تنطلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر الجاري، في تمام:

الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة

السادسة مساءً بتوقيت السعودية

السادسة مساءً بتوقيت الدوحة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

تنقل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وتحديدًا قنوات:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 4

كما تذاع المباراة أيضًا عبر بعض القنوات المفتوحة، أبرزها القناة الجزائرية الرياضية الأرضية.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الناقلة للمباراة

يمكن استقبال قناة الجزائرية الرياضية الأرضية على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الرياضية

لفك شفرة القناة:

الدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال وإدخال الرقم السري (0000)

إدخال كود فك الشفرة: 110000000000

أو الوقوف على القناة والضغط على زر BIS وإدخال الكود: 1100001100000000 ثم الضغط على موافق.

مشاهدة المباراة عبر الإنترنت

يمكن متابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD التابع لشبكة بي إن سبورتس، وذلك باشتراك مدفوع.

معلق المباراة

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة مصر وجنوب أفريقيا للمعلق الرياضي علي محمد علي.

ويسعى منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، في إطار سعيه لاستعادة لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب منذ نسخة 2010، حيث يُعد الفراعنة الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 7 ألقاب.