هوجو بروس: لا يمكننا التكيف بنسبة 100% أمام منتخب قوي مثل مصر

تحدث البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، عن النهج المنتظر لفريقه في مواجهة منتخب مصر، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، وحسم الجدل حول ما إذا كان منتخب البافانا بافانا سيلعب بأسلوب هجومي أمام الفراعنة.

وقال بروس في تصريحاته قبل اللقاء المرتقب: “هناك بعض الأمور التي يجب أن نأخذها في الاعتبار، فنحن سنلعب ضد فريق قوي للغاية، يملك عناصر مميزة وخبرة كبيرة في البطولات القارية، لكننا في الوقت نفسه لن نتمكن أبدًا من التكيف بنسبة 100% مع الخصم”.

تحقيق التوازن

وأضاف المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا أن فريقه يسعى لتحقيق التوازن داخل الملعب، مشيرًا إلى أن احترام قوة منتخب مصر لا يعني التخلي عن طموح المنافسة أو اللعب بإيجابية، مؤكدًا أن التفاصيل الصغيرة ستكون حاسمة في مثل هذه المباريات الكبرى.

قوة منتخب مصر

وأوضح بروس أن مواجهة منتخب بحجم مصر تفرض على أي فريق الانضباط التكتيكي والتركيز العالي، خاصة في ظل امتلاك الفراعنة لاعبين قادرين على حسم اللقاء في أي لحظة، لافتًا إلى أن الاستعداد الجيد وتنفيذ التعليمات داخل الملعب سيكونان مفتاح الأداء الجيد للبافانا بافانا.

وتأتي تصريحات مدرب جنوب أفريقيا في ظل ترقب جماهيري كبير للمواجهة، التي تُعد من أبرز مباريات الجولة، في ظل رغبة المنتخبين في حصد النقاط وتعزيز فرص التأهل في البطولة القارية.