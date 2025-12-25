6 منتخبات تحافظ على شباكها نظيفة في افتتاح كأس أمم إفريقيا

شهدت الجولة الأولى من منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب نجاح عدد من المنتخبات في الخروج بشباك نظيفة، في مؤشر واضح على قوة التنظيم الدفاعي وبداية حذرة للبطولة القارية.

وجاءت المنتخبات التي لم تستقبل أي أهداف في الجولة الأولى على النحو التالي:

المغرب

السنغال

الجزائر

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

الكاميرون

الدفاع القوي

ويعكس هذا الأداء الدفاعي القوي رغبة هذه المنتخبات في فرض شخصيتها مبكرًا، خاصة أن الحفاظ على نظافة الشباك يعد عنصرًا حاسمًا في مراحل المجموعات، ويمنح الفرق أفضلية كبيرة في سباق التأهل للأدوار الإقصائية، مع ترقب ارتفاع النسق الهجومي في الجولات المقبلة من البطولة.