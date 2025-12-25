ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى.. ما موقف مصر؟

اختتمت الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، وسط حضور لافت من المنتخبات العربية والأفريقية.

وأسفرت نتائج هذه الجولة الافتتاحية عن وضوح بعض الملامح في ترتيب الفرق وتأهل البعض نحو الأدوار المقبلة.. فما الترتيب الكامل للمجموعات؟

ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا

في المجموعة الأولى، تصدر منتخب المغرب المجموعة بعد أن افتتح مشواره بفوز مهم على جزر القمر بهدفين دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة ويضع قدماً قوية نحو التأهل.

بينما تعادلت زامبيا مع مالي بهدف لكل منهما، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة، في حين بقي منتخب جزر القمر بدون أي نقطة.

في المجموعة الثالثة، قدم منتخب تونس بداية قوية بانتصار واضح على أوغندا بنتيجة 3-1، بينما كان الفوز حليف منتخب نيجيريا على تنزانيا 2-1، ما جعل الفريقين يتقاسمان صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط أيضًا، في حين تذيلت تنزانيا وأوغندا الترتيب بدون نقاط.

بالانتقال إلى المجموعة الرابعة، استطاع السنغال أن يحقق بداية إيجابية بفوز عريض على بوتسوانا 3-0، بينما حقق الكونغو الديمقراطية فوزاً مثيراً على بنين 1-0، ليختتم الفريقان الجولة الأولى وهما متساويان في النقاط برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما ظل المنتخبان المتبقيان بدون نقاط.

في المجموعة الخامسة، شهدت الجولة الأولى فوز الجزائر 3-0 على السودان، وفوز بوركينا فاسو 2-1 على غينيا الاستوائية، ليحتل المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف لصالح الجزائر. بينما لم يتمكن السودان وغينيا الاستوائية من تسجيل أي نقاط في بداية مشوارهما.

وأخيراً في المجموعة السادسة، فرض منتخب كوت ديفوار نفسه في الصدارة بعد فوز مهم على موزمبيق 1-0، بينما حقق الكاميرون فوزاً مماثلاً على الجابون، ليقتسم الفريقان صدارة المجموعة أيضاً برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما ظل موزمبيق والجابون بلا نقاط.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا

أما المجموعة الثانية، فقد شهدت منافسة قوية بين منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا، حيث انتهت مواجهتهما بتقاسم النقاط بعد أن فاز كل فريق بالمباريات التي خاضها في الجولة الأولى، مما وضعهما في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما.

في المقابل، عجز كل من أنجولا وزيمبابوي عن حصد أي نقطة، ليبقى التنافس بين القمة فقط في هذه المجموعة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء، وتذاع على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.