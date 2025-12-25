قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
أصل الحكاية

أحمد أيمن

أثار محمد شحاتة، لاعب منتخب مصر وفريق الزمالك، حالة واسعة من التفاعل والزخم بين الجماهير المغربية والعربية خلال مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي في دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب. 

جدير بالذكر أن منتخب الفراعنة قد فاز بهدفين مقابل هدف على خصمه زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات.

أهداف مباراة مصر وزيمبابوي 

تمكن منتخب مصر من تحقيق انتصار مهم على زيمبابوي في افتتاحية مبارياتهما بالبطولة، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين لهدف. 

تقدم برينس دوبي لزيمبابوي في الدقيقة 20، بينما تعادل مرموش لمصر في الدقيقة 64، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة 91.

عزز هذا الفوز من آمال المنتخب المصري في المنافسة على اللقب، حيث تقاسم الفراعنة صدارة المجموعة مع منتخب جنوب افريقيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، حيث يواجه ثلاثة منتخبات أخرى هي زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا. 

ماذا فعل محمد شحاتة؟

لفت محمد شحاتة لاعب الفراعنة، أنظار المشاهدين بتصرف إنساني بسيط لكنه مؤثر، أظهر الجانب الإنساني لكرة القدم خارج الملعب. 

جاءت هذه اللقطة خلال لحظات الإحماء قبل انطلاق المباراة، حين لاحظ شحاتة أن أحد حاملي الكرات يقف خلف المرمى مرتجفا في أجواء باردة، ويبدو عليه التأثر من شدة البرد. 

دون تردد وبعفوية كاملة، خلع اللاعب المصري المعطف الذي يرتديه ومنحه للطفل ليحميه من البرد، وسط تفاعل كبير من الحضور في المدرجات ومتابعي المباراة على منصات التواصل الاجتماعي. 

ولم تكن هذه اللفتة مصطنعة أو مشهدًا معدًا سلفًا، بل جاءت رد فعل إنساني طبيعي من اللاعب.

تفاعل واسع على لقطة شحاتة

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو محمد شحاتة، حيث عبرت الجماهير المغربية عن إعجابها الكبير بتصرف شحاتة، معتبرين أن هذه اللفتة تعكس روح رياضية عالية. 

وعبّر الكثيرون عن تقديرهم للطرفين، مؤكدين أن مثل هذه المواقف هي التي تبرز الجانب الإنساني الحقيقي داخل ملاعب كرة القدم، وليس مجرد الأهداف والانتصارات. 

تفاعل الجمهور مع فيديو شحاتة كان واسعًا؛ فقد نشرت صفحات ومشجعون تعليقات متعددة أشادوا بروح اللاعب الرياضية والأخلاقية، واعتبر البعض أن مثل هذه اللقطات هي من تجعل الجمهور يشجعون كرة القدم.

من جانبهم، عبر عدد كبير من حاضري المباراة في المغرب أيضًا عن إعجابهم الشديد بالتصرف، ما جعل الفيديو ينتشر بسرعة بين الحسابات الرياضية والترفيهية، ليصبح حديث السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، واصفين الموقف بأنه “أجمل أهداف البطولة”، لأن تأثيره كان إنسانيًا أكثر من كونه رياضيًا. 

