قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة
هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟
ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا
دعاء الخامس من شهر رجب لفك الكرب.. ردده يفرج الله همك
كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تدريبات منتخب مصر.. حسام حسن يعانق إمام عاشور

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

شاركت الصفحة الرسمية لـ منتخب مصر صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

حسام حسن يعانق إمام عاشور 

وظهر في الصورة الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر يعانق نجم الأهلي ومنتخب مصر اللاعب إمام عاشور من داخل التتش أثناء المران اليومي للمنتخب.

قبل لقاء الجمعة .. هل ينجح منتخب مصر فى التفوق القاري أم تتواصل عقدة جنوب إفريقيا التاريخية؟

تتوجه أنظار ملايين المصريين نحو المغرب لمتابعة مباراة منتخب مصر مع جنوب افريقيا فى الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية فى كأس الأمم الافريقية التى تستضيفها المغرب حاليا وتستمر حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا .

حسابات التأهل المبكر

وتحظى مباراة مصر وجنوب افريقيا باهتمام خاص فى ظل قوة المنتخبين وفوزهما فى الجولة الأولي حيث فازت مصر على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد فيما فازت جنوب افريقيا على أنجولا والفائز منهما فى الجولة القادمة يعنى التأهل مباشرة الى الدور التالي دون الانتظار الى الجولة الثالثة والأخيرة التى يصطدم فيها الفراعنة مع أنجولا فيما تلعب جنوب افريقيا مع زيمبابوي .

تحمل مواجهة اليوم الرقم 13 في تاريخ لقاءات المنتخبين، سواء الرسمية أو الودية، والرابعة لهما تحديدًا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية ورغم ثقل اسم منتخب مصر قارّيًا، فإن لغة الأرقام لا تصب في صالحه أمام جنوب إفريقيا.

فقد التقى المنتخبان في 12 مواجهة سابقة، لم يحقق خلالها الفراعنة سوى 4 انتصارات فقط، مقابل 7 هزائم وتعادل وحيد، ما يعكس تفوقًا واضحًا لمنتخب "بافانا بافانا" في المواجهات المباشرة.

الضربة الموجعة

شهدت مواجهات مصر وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية محطات لا تُنسى.. البداية كانت في نسخة 1996 بجنوب إفريقيا، ضمن دور المجموعات، حين حقق المنتخب المصري فوزًا ثمينًا بهدف دون رد.

لكن الذكرى الأجمل جاءت في نهائي بطولة 1998 في بوركينا فاسو، عندما نجح الفراعنة في التتويج باللقب القاري بعد الفوز على جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل، في واحدة من أبرز لحظات التاريخ الكروي المصري.

في المقابل، لا تزال خسارة دور الـ16 في نسخة 2019 بالقاهرة حاضرة في الأذهان، عندما فجّرت جنوب إفريقيا مفاجأة كبرى وأقصت مصر من البطولة بالفوز بهدف دون رد، في مباراة شكلت صدمة للجماهير.

عقدة السنوات الأخيرة

تتضاعف صعوبة المواجهة، في ظل فشل منتخب مصر في تحقيق أي انتصار على جنوب إفريقيا خلال آخر أربع مباريات جمعتهما، سواء كانت رسمية أو ودية، حيث اكتفى بتعادل وحيد مقابل ثلاث هزائم.

ويعود آخر فوز مصري على جنوب إفريقيا إلى مباراة ودية أقيمت في 15 نوفمبر 2006، وانتهت بهدف دون مقابل، لتدخل المواجهات بعدها في سلسلة سلبية للفراعنة.

بين حسابات التأهل المبكر، والتاريخ الذي لا يميل كثيرًا للفراعنة، يدخل منتخب مصر مواجهة اليوم مدفوعًا برغبة قوية في كسر العقدة، واستعادة الهيبة أمام خصم عنيد يجيد اللعب تحت الضغط.

فهل ينجح الفراعنة في كتابة فصل جديد من التفوق القاري، أم تواصل جنوب إفريقيا فرض عقدتها التاريخية؟

منتخب مصر الاهلي الزمالك إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

صبري نخنوخ

أول تعليق من صبري نخنوخ بشأن قضية رد الاعتبار

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

رئيس الوزراء

مدبولي يقطع وعدا للمصريين: "مصر هتبقى فى مكان تاني خالص خلال 4 سنوات"

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

مرتبات يناير2026

بدءًا من يناير2026.. قرار حكومي بتبكير صرف المرتبات لمدة 3 شهور

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

ترشيحاتنا

قداس عيد الميلاد

غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

الأنبا أباكير وشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أسقف الدول الإسكندنافية يلتقي شباب إيبارشية النمسا بدير الأنبا أنطونيوس بفيينا

متحف

"طلعت مصطفى" تؤكد تبنيها رؤية تنموية تتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة

بالصور

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

هذا ما يفعله الرمان لـ الرجال والحامل

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

بعد 20 عاما من التوقف.. علامة ‏De Tomaso‏ الإيطالية تعود للحياة وتنتج سوبركار منافسة لفيراري ‏

De Tomaso
De Tomaso
De Tomaso

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن
طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن
طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

فيديو

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد