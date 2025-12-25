تجميد أعمال الاتحاد المصري للألعاب المائية احتراماً للرأي العام بعد وفاة السباح يوسف محمد

في إطار التحقيقات الجارية بشأن وفاة السباح يوسف محمد، والتي باشرتها النيابة العامة وأعلنت قراراتها في بيانها الإعلامي الصادر أمس، عقد الاتحاد المصري للألعاب المائية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، اجتماعًا طارئًا، وقرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2025 تجميد أعماله.

وجاء هذا القرار احترامًا للرأي العام المصري، ولأسرة الشهيد السباح يوسف محمد، وللقضاء المصري، وكافة جهات التحقيق المختصة بهذا الشأن.

كما تم إخطار الاتحاد الدولي للألعاب المائية لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن إدارة أعمال الاتحاد المصري للألعاب المائية، وذلك وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها لدى الاتحاد الدولي للألعاب المائية.

وإذ يُصدر الاتحاد المصري للألعاب المائية هذا البيان بإجماع أعضائه، فإنه يؤكد انصياعه التام لما تقرره جهات القضاء، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إدانته.. ويجدد الاتحاد خالص تعازيه لأسرة الشهيد يوسف محمد، مؤكدًا وقوفه إلى جانبهم، والسير معهم يدًا بيد حتى جلاء الحقيقة كاملة.