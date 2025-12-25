قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في كأس عاصمة مصر .. اليوم
بالتعاون مع الخارجية.. أسامة طلعت: ترميم 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية لحماية تاريخ مصر الدبلوماسي
الداخلية السورية: إلقاء القبض على متزعم تنظيم داعش بدمشق ومساعديه
على خلفية وفاة يوسف.. اتحاد السباحة يجمد نشاطه ووزارة الرياضة تجهز لجنة مؤقتة
تجميد أعمال الاتحاد المصري للألعاب المائية احتراماً للرأي العام بعد وفاة السباح يوسف محمد
عبدالمنعم سعيد: بناء القوة الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص طريق مصر لعبور التحديات
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استشارية أسرية وسلوكية: ما لا نعرفه في ملف الاعتداء على أطفال المدارس والمراهقين مخيف
الكاميرون تفوز على الجابون بهدف في أمم إفريقيا
دور العمارة الحديثة في ترشيد الطاقة.. ورشة توعوية بجامعة بنى سويف
«دفنوني على تيك توك».. عفاف رشاد تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل صادمة عن شائعة وفاتها
كفر الشيخ بتنور.. طفرة حضارية في شوارع المحافظة بالطاقة الموفرة| صور
رياضة

تجميد أعمال الاتحاد المصري للألعاب المائية احتراماً للرأي العام بعد وفاة السباح يوسف محمد

السباح يوسف محمد
السباح يوسف محمد
حمزة شعيب

في إطار التحقيقات الجارية بشأن وفاة السباح يوسف محمد، والتي باشرتها النيابة العامة وأعلنت قراراتها في بيانها الإعلامي الصادر أمس، عقد الاتحاد المصري للألعاب المائية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، اجتماعًا طارئًا، وقرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2025 تجميد أعماله.

وجاء هذا القرار احترامًا للرأي العام المصري، ولأسرة الشهيد السباح يوسف محمد، وللقضاء المصري، وكافة جهات التحقيق المختصة بهذا الشأن.

كما تم إخطار الاتحاد الدولي للألعاب المائية لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن إدارة أعمال الاتحاد المصري للألعاب المائية، وذلك وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها لدى الاتحاد الدولي للألعاب المائية.

وإذ يُصدر الاتحاد المصري للألعاب المائية هذا البيان بإجماع أعضائه، فإنه يؤكد انصياعه التام لما تقرره جهات القضاء، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إدانته.. ويجدد الاتحاد خالص تعازيه لأسرة الشهيد يوسف محمد، مؤكدًا وقوفه إلى جانبهم، والسير معهم يدًا بيد حتى جلاء الحقيقة كاملة.

الإتحاد المصري للألعاب المائية وفاة الشهيد السباح يوسف محمد السباح يوسف محمد

