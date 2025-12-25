الجماهير تدخل مجانًا بعد 20 دقيقة في أمم أفريقيا 2025 لإنقاذ المدرجات من الفراغ

كشفت تقارير صحفية مغربية عن قرار صادر من اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، يقضي بالسماح بدخول الجماهير إلى ملاعب المباريات مجانًا بعد مرور 20 دقيقة من انطلاق اللقاءات، في خطوة تهدف إلى تفادي مشهد المدرجات الخالية ورفع الحضور الجماهيري خلال منافسات البطولة المقامة حاليًا في المغرب.

وجاء هذا القرار بعد ملاحظات متكررة من اللجنة المنظمة بشأن ضعف الإقبال الجماهيري في عدد من المباريات، خاصة خلال الدقائق الأولى، ما أدى إلى ظهور مقاعد فارغة بصورة لافتة في بعض الملاعب، وهو ما دفع المنظمين لاتخاذ هذا الإجراء لضمان امتلاء المدرجات ومنح المباريات أجواءً جماهيرية أكثر حيوية.

غياب شبه تام للجماهير

وأوضحت صحيفة المنتخب المغربية أن الملعب الكبير بمدينة أغادير شهد غيابًا شبه تام للجماهير خلال فترات الإحماء، سواء في مباراة الكاميرون والجابون أو خلال لقاء منتخب مصر أمام زيمبابوي، حيث بدت المدرجات خالية تمامًا قبل انطلاق صافرة البداية.

الحضور الجماهيري في مباراة مصر وزيمبابوي كان محدودًا

وأضافت الصحيفة أن الحضور الجماهيري في مباراة مصر وزيمبابوي كان محدودًا للغاية خلال عزف النشيد الوطني، إذ لم يتجاوز عدد المتواجدين في المدرجات نحو ألف مشجع فقط، قبل أن يتم فتح البوابات بعد مرور الوقت المحدد، ليزداد العدد بشكل تدريجي حتى وصل إلى 28 ألفًا و199 متفرج بنهاية اللقاء.

ويعكس هذا القرار محاولة من اللجنة المنظمة للحفاظ على الصورة الجماهيرية للبطولة، خاصة في ظل أهمية الحضور الجماهيري في دعم المنتخبات وإضفاء طابع الحماس على المباريات، إلى جانب تفادي الانتقادات المتعلقة بضعف الإقبال في النسخ الأولى من المنافسات.