قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجماهير تدخل مجانًا بعد 20 دقيقة في أمم أفريقيا 2025 لإنقاذ المدرجات من الفراغ

صورة من لقاء منتخب مصر وزيمبابوي
صورة من لقاء منتخب مصر وزيمبابوي
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية مغربية عن قرار صادر من اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، يقضي بالسماح بدخول الجماهير إلى ملاعب المباريات مجانًا بعد مرور 20 دقيقة من انطلاق اللقاءات، في خطوة تهدف إلى تفادي مشهد المدرجات الخالية ورفع الحضور الجماهيري خلال منافسات البطولة المقامة حاليًا في المغرب.

وجاء هذا القرار بعد ملاحظات متكررة من اللجنة المنظمة بشأن ضعف الإقبال الجماهيري في عدد من المباريات، خاصة خلال الدقائق الأولى، ما أدى إلى ظهور مقاعد فارغة بصورة لافتة في بعض الملاعب، وهو ما دفع المنظمين لاتخاذ هذا الإجراء لضمان امتلاء المدرجات ومنح المباريات أجواءً جماهيرية أكثر حيوية.

غياب شبه تام للجماهير 

وأوضحت صحيفة المنتخب المغربية أن الملعب الكبير بمدينة أغادير شهد غيابًا شبه تام للجماهير خلال فترات الإحماء، سواء في مباراة الكاميرون والجابون أو خلال لقاء منتخب مصر أمام زيمبابوي، حيث بدت المدرجات خالية تمامًا قبل انطلاق صافرة البداية.

الحضور الجماهيري في مباراة مصر وزيمبابوي كان محدودًا 

وأضافت الصحيفة أن الحضور الجماهيري في مباراة مصر وزيمبابوي كان محدودًا للغاية خلال عزف النشيد الوطني، إذ لم يتجاوز عدد المتواجدين في المدرجات نحو ألف مشجع فقط، قبل أن يتم فتح البوابات بعد مرور الوقت المحدد، ليزداد العدد بشكل تدريجي حتى وصل إلى 28 ألفًا و199 متفرج بنهاية اللقاء.

ويعكس هذا القرار محاولة من اللجنة المنظمة للحفاظ على الصورة الجماهيرية للبطولة، خاصة في ظل أهمية الحضور الجماهيري في دعم المنتخبات وإضفاء طابع الحماس على المباريات، إلى جانب تفادي الانتقادات المتعلقة بضعف الإقبال في النسخ الأولى من المنافسات.

بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية المنتخب المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

ترشيحاتنا

مصر والصين

قنصل الصين بالإسكندرية: العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجا فريدا للتعاون الإستراتيجي الشامل

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتابع انتظام العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

محافظ أسوان

محافظ أسوان يتابع انتظام العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

بالصور

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. ألبوم صور لـ داليا مصطفى وشريف سلامة

طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد