كأس الأمم الإفريقية.. محرز يفتتح أهداف الجزائر مبكرًا في شباك السودان

نجح منتخب الجزائر في إحراز الهدف الأول في شباك المنتخب السوداني في ثاني ديربي عربي عربي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح البطولة.

وتمكن رياض محرز قائد منتخب الخضر، من إحراز أول أهداف الجزائر في البطولة في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وتضم المجموعة الخامسة إلى جانب الجزائر والسودان منتخبي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

وكان أعلن فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مبارة السودان على ملعب "الأمير حسن" بالعاصمة المغربية الرباط بالجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وجاء تشكيل منتخب الجزائري كالتالي:-

حراسة المرمى: لوكا زيدان

الدفاع: بلغالي - ماندي- بن سبعيني- ايت نوري

خط الوسط: بن ناصر - بوداوي - شعيبي

الهجوم: رياض محرز- بونجاح- عمورة