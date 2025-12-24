مدرب منتخب السودان: سنقاتل لرفع علم البلاد وأطالب الجماهير بالدعاء لنا

أكد كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب السودان، جاهزية فريقه لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي يبدأها بمواجهة صعبة أمام منتخب الجزائر مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وأوضح أبياه في تصريحات لـ كاف: منتخب السودان أجرى استعدادات جيدة للبطولة،ونأمل في الظهور بصورة مشرفة خلال النهائيات، رغم قوة المجموعة التي تضم الجزائر وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.

وأشار مدرب صقور الجديان إلى أن جميع منتخبات المجموعة تمتلك إمكانات كبيرة، مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته في قدرة المنتخب السوداني على المنافسة وتخطي دور المجموعات.

وأضاف : الجماهير السودانية تطالب اللاعبين بالاستمتاع باللعب وتقديم أقصى ما لديهم،والهدف هو إسعاد الشعب السوداني من خلال القتال داخل الملعب وبذل أقصى جهد ممكن.

واختتم أبياه حديثه قائلا : بالتأكيد البطولة صعوبة، واطلب من اللاعبين القتال في كل مباراة، والعمل على الجاهزية البدنية والذهنية،ورسالتي للشعب السوداني أطالبهم بالدعاء ودعم المنتخب، وأتعهد بأن الفريق سيقاتل من أجل رفع علم السودان عاليًا.