مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية

تنطلق غدا منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يلعب منتخب مصر مباراة قوية أمام منافسه جنوب إفريقيا لتحديد متصدر المجموعة.

ويفتتح منتخب زيمبابوي المباراة الأولى بالجولة الثانية ضد منافسه أنجولا غدا الجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويلعب منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا، غدا الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساء

الجمعة 26 ديسمبر 2025

أنجولا ضد زيمبابوي - الساعة 2:30 مساء

مصر ضد جنوب أفريقيا - الساعة 5:00 مساء

زامبيا ضد جزر القمر - الساعة 7:30 مساء

المغرب ضد مالي - الساعة 10:00 مساء

السبت 27 ديسمبر 2025

بنين ضد بوتسوانا - الساعة 2:30 مساء

السنغال ضد الكونغو الديمقراطية - الساعة 5:00مساء

أوغندا ضد تنزانيا - الساعة 7:30 مساء

نيجيريا ضد تونس - الساعة 10:00 مساء

الأحد 28 ديسمبر 2025

الجابون ضد موزمبيق - الساعة 2:30 مساء

غينيا الاستوائية ضد السودان - الساعة 5:00 مساء

الجزائر ضد بوركينا فاسو - الساعة 7:30 مساء

كوت ديفوار ضد الكاميرون - الساعة 10:00 مساء