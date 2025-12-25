مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن تشكيل منتخب مصر

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن التشكيل الأفضل لأسامة حسني ومعتز إينو وحازم أمام لمباراة مصر مع جنوب أفريقيا.

تشكيل منتخب مصر

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"التشكيل الأفضل لأسامة حسني ومعتز إينو وحازم امام لمباراة مصر مع جنوب أفريقيا .... رأيك ؟".

وأكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن معسكر منتخب مصر يشهد حالة كبيرة من الهدوء والتركيز خلال المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأوضح مصطفى أبو زهرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد» أن اللاعبين يتعاملون مع مشوار البطولة بمنتهى الجدية، في ظل رغبة قوية في تحقيق نتائج إيجابية ترضي طموحات الجماهير المصرية.

وقال مصطفى أبو زهرة إن الأجواء داخل المعسكر إيجابية للغاية، نافيًا وجود أي أزمات أو خلافات كما يتردد، مؤكداً أن الجهاز الفني واللاعبين يعملون في حالة من الانسجام الكامل استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأشار مصطفى أبو زهرة ، إلى أن لاعبي منتخب مصر يمتلكون إصرارًا كبيرًا على المنافسة بقوة على لقب البطولة، موضحًا أن التركيز يمثل السمة الأبرز داخل المعسكر خلال الفترة الحالية، في ظل السعي لتقديم أفضل مستوى ممكن خلال المباريات القادمة.

وتطرق مصطفى أبو زهرة إلى لقطة محمد شحاتة مع الطفل المغربي حامل الكرات، مؤكدًا أن اللاعب تصرف بعفوية شديدة، تعكس أخلاقه العالية وشهامته، قائلاً" هذه شهامته المصرييين" مضيفاً أن هذا الموقف يعبر عن القيم التي يتحلى بها اللاعب المصري، ولاقى استحسان الجهاز الفني وزملائه والجماهير.

واختتم مصطفى أبو زهرة تصريحاته بالتأكيد على مشاركة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مران المنتخب اليوم، ضمن الاستعدادات الجارية لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات البطولة.