كأس أمم أفريقيا.. محمد عبدالجليل يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن طريقة اللعب 4-3-3 تُعد الأنسب لمنتخب مصر خلال مواجهته المرتقبة أمام جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إنه يتوقع انتهاء مباراة مصر وجنوب أفريقيا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في ظل تقارب المستوى بين المنتخبين.

وتطرق عبدالجليل إلى تقييمه لبقية المنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدًا أن منتخب الجزائر هو أفضل منتخب عربي لفت انتباهه حتى الآن في كأس الأمم الأفريقية، نظرًا لما يقدمه من مستوى فني مميز وانضباط تكتيكي.

وأوضح أن منتخب نيجيريا يعاني من أزمة داخلية، موضحًا أن بعض اللاعبين يسعون للظهور الفردي على حساب زملائهم، وهو ما ينعكس سلبًا على أداء الفريق داخل الملعب.